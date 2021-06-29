港股回軟　三桶油捱沽　滙豐跌逾1%

港股曾倒跌過百點，恒生指數回落至29,100點水平。國企指數跌30點；科技指數偏軟，主板成交450億港元。

三桶油跟隨油價回吐，中國石化及中國石油跌3.6%及2.8%，是表現最差兩隻藍籌；中國海洋石油跌2%。

大型科網股表現牛皮，騰訊受制600元阻力，暫升0.1%。京東集團升1.3%重上300元大關；快手升1%。阿里巴巴、美團及小米集團偏軟，跌0.1%至0.3%。

金融股個別發展，滙豐控股跌1.5%拖低大市；中國平安跌1.3%；工、中、建三大內銀股跌0.6%至1%。友邦保險靠穩；香港交易所升0.3%。

海底撈連日由低位反彈，今早飆近8%，重上40元，並收復20天線，是表現最佳藍籌。

【09:20】港股窄幅上落 騰訊重上600元 友邦撐市

期指結算日，港股開市靠穩。恒生指數升23點，報29,291點；國企指數高開10點，報10,874點；科技指數升22點，報8,299點。

大型科網股個別發展，騰訊升0.7%報600港元；美團升0.3%；京東集團及阿里巴巴靠穩；小米集團跌0.7%。

金融股窄幅上落，友邦保險及香港交易所升0.8%及1.1%，合力支撐大市。中國平安升0.3%；建設銀行及工商銀行無起跌；滙豐控股跌0.7%。

體育用品股普遍回吐，安踏體育跌1.6%；特步國際跌1.3%；李寧跌0.5%。