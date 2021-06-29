李偉傑：體育用品股起飛　本間高爾夫有望追落後

集團剛公布截止3月底止全年業績，按固定利率計算，營業額227.35億日圓(下同)，按年下跌4.9%，虧轉盈賺18.59億元，上半年蝕7.32億元，每股盈利3.07元，業績下半年明顯大幅改善，下半年收入較上半年增長超50%，足以證明公司的品牌實力和增長潛能。儘管市況波動，但公司積極應對並把控上下游供應，毛利率保持穩定在50.3%。

新冠肺炎疫情對全球經濟帶來巨大衝擊，零售業和戶外運動的影響尤爲嚴重。但是隨着全球疫情逐漸受控，尤其是中國率先從疫情中復甦，相關行業呈現出了非常驚人的增長。同時間疫情亦激發了大眾的健康意識以及對健康生活方式的追求，從而推動體育運動行業的增長，包括運動器械，服飾以及相關概念板塊，由於中國及南韓從疫情中恢復的速度較快，加上於疫情爆發前推出的產品成功投放市場，按固定匯率基準計，來自中國及南韓的收益分別錄得98.2%及14.2%的蓬勃增長。

非球桿分部的收益更為亮眼，同期，按固定匯率基準計，來自高爾夫球、服裝及配件的收益較截至2020年3月31日止年度分別增長20.2%、35.3%及3%。有關增長主要由於持續滲透本間高爾夫本土市場(即日本、南韓及中國)。公司自2018年引入伊藤忠戰略投資，其後憑藉後者在服裝行業的網絡及資源發展服裝及配飾業務並於2019年1月在日本和中國重新推出了服裝系列，其中包括3條副線，可滿足日本、中國和南韓高爾夫球手在球場內外的不同需求。

集團投資於其電子商務網站，為消費者了解及尋求本間高爾夫產品、當地零售商或試打體驗打造另一個重要的品牌接觸點。除直營門店單店銷售提升，電商布局亦漸入佳境，公司在多個市場積極擴展電商渠道，通過社交媒體為電商網點進行引流，通過搜尋引擎優化精准定位目標客戶群體。

疫情期間消費者在居家令下轉向線上消費，由於公司提前鋪設了電商渠道，電商收入在回顧期內的銷售額錄得強勁增長，為去年同期3.6倍。在中國，品牌在天貓、京東、唯品會的主要電商平台開設旗艦店，升級電商店面形象，加強營運管理，在業績表現亮麗以及現時香港上市體育用品板塊持續做好，集團有望追落後，可在4.4港元吸納，初步目標5元，中線目標5.5元，假若跌穿4元需作策略性減持。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)