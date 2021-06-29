《花花公子》轉型賣內衣？傳母企斥25億收購Honey Birdette

美國著名成人雜誌《花花公子》(Playboy)的母公司PLBY Group今年2月以特殊目的收購公司(SPAC)形式重新上市後即有大動作！市場消息傳出，PLBY將以3.3億美元(約25.74億港元)作價，收購高檔內衣品牌Honey Birdette，有望成為PLBY行政總裁Ben Kohn上任以來首筆重大交易。

《花花公子》雜誌已於2020年3月停刊，集團業務轉為朝向消費品領域發展。外媒報道，PLBY計劃利用品牌效應，透過網路和實體店加速Honey Birdette的擴張。於2006年成立的Honey Birdette目前在全球設有60家門市，主要分店位於澳洲，只有少數在美國。消息人士稱，未來Honey Birdette將在美國多個城市開設更多新店。

《花花公子》在2011年被創辦人Hugh Hefner及私募基金私有化，至2020年10月，《花花公子》宣布透過SPAC方式重返資本市場，並於今年2月11日完成合併，同日登陸納斯達克，公司易名為PLBY Group。自2月11日在納斯達克上市以來，PLBY的股價上漲了約186%。