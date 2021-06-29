報告：2030年5G應用為全球GDP貢獻10萬億元

羅兵咸永道《賦能未來：5G對全球經濟的影響》中國報告，預計至2030年，5G應用將為全球國內生產總值(GDP)帶來1.3萬億美元(約10.14萬億港元)的增長，其中5G對中國經濟的影響為2,200億美元。醫療保健、智慧公用事業、消費者與媒體、工業製造和金融服務這五大行業都將從5G技術中獲得顯著收益。

報告指出，當前5G對經濟增長的貢獻十分有限，因為電訊公司主要將重點投放在基礎設施建設及技術推廣上。不過預計從2025年開始，隨着5G應用變得更加廣泛，這些投資將對全球經濟產生愈來愈積極的影響。按區域劃分，5G對北美GDP增長的貢獻最大，其次是亞洲和大洋洲，隨後是歐洲、中東和非洲(EMEA)。

中國5G發展方面，報告提及隨着新型基礎設施建設持續升溫，各地政府相繼出台新基建行動方案，5G建設成為行動方案中的「必選項」。深入挖掘5G技術，5G深度融入百業，為數碼政府、智慧城市、工業互聯網提供支撐，帶來巨大的經濟和社會價值。預計到2030年，5G對中國經濟的影響為2,200億美元，僅次於美國。

從行業來看，醫療保健將是5G全球經濟收益的最大貢獻者。羅兵咸永道的模型預測，5G醫療保健到2030年將給全球GDP帶來5,300億美元的增長，中國GDP則增長440億美元。遠端診斷、遠端手術和應急救援是當前5G與中國醫療結合最緊密的應用領域。遠端設備操控(遠端機器人超聲、遠端機器人手術)、目標與環境識別(手術識別、病情識別)是5G在醫療中的主要應用。

另外，隨着5G賦能其他眾多創新解決方案和用例，其他行業也顯示出巨大的潛力，報告預計5G智慧公用事業管理將帶動全球GDP增長3,300億美元，中國GDP則增長860億美元，預計5G帶動的智慧公用事業管理的增長最高的為中國。至於5G消費者與媒體將帶動全球GDP增長2,540億美元，中國GDP則增長630億美元。5G工業製造將帶動全球GDP增長1,340億美元，中國GDP則增長220億美元。5G金融服務將帶動全球GDP增長850億美元，中國GDP則增長50億美元。

羅兵咸永道中國內地通信行業主管合夥人宋爽表示，5G正在為個人消費者、企業、政府和全球經濟創造巨大的、新的生產潛力，隨着疫情加速了各行業的數碼化進程，5G將進一步成為行業催化劑。未來十年，它將成為社會基礎設施的奠基石，並成為推動國家經濟、新商業模式、技能和行業競爭力的重要平台。

羅兵咸永道香港通信行業主管合夥人方蘊萱認為，作為新一代移動通信技術，5G將為眾多行業和全社會創造新的價值。政府和企業領導者在規劃企業未來十年發展時，需對5G傾斜更多的策略關注——既要考慮5G所處的發展階段、在行業內進一步發展5G所能帶來的競爭優勢，同時亦要考慮自身是否能夠滿足必要的條件與要求，使5G技術應用得到突破性進展並創造價值。