【高盛推介】資金趁阿里巴巴回調部署好倉
2021年06月29日 11:20
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴自上周三(23日)起連升4日，累計升超過9%，周一(28日)更突破220港元水平收市，升約3%，曾高見225元的近兩個月高位。周二(29日)早段則在220至223元間窄幅上落，暫回吐部分升幅，跌約1.1%。
上汽集團旗下享道出行宣布，與阿里雲簽署戰略合作協議，在智能出行、安全風控、生態共建等方面展開深度合作。
觀察個股輪證資金流向，可見有資金周一趁阿里從高位回調時部署好倉，當中認購證錄得約280萬元資金流入。而周一部署牛證的資金則集中沽出200元下收回價的產品，並轉倉至200元以上收回價的產品。
淡倉方面，則見認沽證於近期獲資金持續部署，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約360萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約4%，年期約3個月的阿里購證(14280)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的阿里購證(20970)。牛證方面可留意屬近牛的新上市阿里牛證(55610)。
阿里購證14280，行使價228.48元，2021年9月23日到期，實際槓桿9.5倍，貼價。
阿里購證20970，行使價239.08元，2021年8月27日到期，實際槓桿13.1倍，高槓桿。
阿里牛證55610，收回價205元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，新上市、低街貨近牛。
阿里沽證14441，行使價202.68元，2021年12月24日到期，實際槓桿5.8倍，長期、低街貨。
阿里熊證68791，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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