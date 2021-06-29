【高盛推介】資金趁阿里巴巴回調部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴自上周三(23日)起連升4日，累計升超過9%，周一(28日)更突破220港元水平收市，升約3%，曾高見225元的近兩個月高位。周二(29日)早段則在220至223元間窄幅上落，暫回吐部分升幅，跌約1.1%。

上汽集團旗下享道出行宣布，與阿里雲簽署戰略合作協議，在智能出行、安全風控、生態共建等方面展開深度合作。

觀察個股輪證資金流向，可見有資金周一趁阿里從高位回調時部署好倉，當中認購證錄得約280萬元資金流入。而周一部署牛證的資金則集中沽出200元下收回價的產品，並轉倉至200元以上收回價的產品。

淡倉方面，則見認沽證於近期獲資金持續部署，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約360萬元。

阿里購證14280，行使價228.48元，2021年9月23日到期，實際槓桿9.5倍，貼價。

阿里購證20970，行使價239.08元，2021年8月27日到期，實際槓桿13.1倍，高槓桿。

阿里牛證55610，收回價205元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，新上市、低街貨近牛。

阿里沽證14441，行使價202.68元，2021年12月24日到期，實際槓桿5.8倍，長期、低街貨。

阿里熊證68791，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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