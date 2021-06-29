【瑞通推介】恒指期結日偏軟　資金撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10年期債息跌穿1.5厘，美股隔晚個別發展，道指收報34,283點，跌150點或0.4%；納指升近1%，再創收市新高。

恒指周一(28日)升逾100點後倒跌，收報29,268點，跌19點或0.1%。周二(29日)為期指結算日，早段指數略回，跌穿29,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾2,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,200萬元，反映投資者對後市稍為看好。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

騰訊控股周一錄超過26億元北水淨沽出，是北水淨流出最多港股，股價亦見走軟，收報595.5元，跌0.5%。騰訊有份投資的南韓遊戲開發商Krafton延遲上市，另騰訊旗下騰訊朋友App公告，將於周三(30日)起正式停止營運。騰訊周二早段先升後回，600元得而復失。輪證資金流方面，周一有逾460萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾230萬元淨流出。

周一ATMX中僅阿里巴巴上升，收漲近3%於222元，盤中升至225元的逾1個月高。阿里連升4個交易日，累漲9.4%，先後重越10天、20天和50天線。近日有報道指阿里巴巴或至少投入200億元人民幣於社區團購，爭取打入市場前三名。阿里周二早段好淡爭持，險守220元。其輪證好倉周一錄約430萬元淨流出，淡倉同日則有逾120萬元淨流入。

友邦保險上日高開後反覆回落，曾跌至10天線附近，最終收跌1.4%於95.8元，跌穿20天線。近日中銀保監批准集團旗下友邦中國於湖北省籌建分公司，獲券商唱好。另市場憧憬保險通業務取得進展、恢複通關等也是股價催化劑。友邦周二早段回穩，重返96元以上。周一有逾70萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

受惠同業發盈利預喜，加上預期東京奧運按計劃下月舉行，此前已發盈喜的安踏體育周一曾破頂突破190元，收市維持5.4%升幅，報189.7元，是表現最佳藍籌。股份周二早段曾回落逾3%，一度跌穿184元，其後跌幅收窄。周一有逾130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。