中銀香港資產管理推人民幣ESG基金

中銀香港資產管理宣布，推出香港首隻提供人民幣類別的環境、社會及管治(ESG)多元資產零售基金。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，受年輕客群及跨境客群帶動，截至今年4月底，ESG基金的銷售額按年大幅上升逾10倍。

周氏指出，該行客戶投資於人民幣基金的總額亦按年增長逾7成，而隨着粵港澳大灣區不斷發展及「跨境理財通」即將推出，相信人民幣理財產品需求將持續上升，亦是此產品推出人民幣選項的原因。

中銀香港資產管理執行總裁沈華表示，氣候變化及新冠肺炎疫情進一步推動ESG的價值及ESG投資議題，惟亞洲(日本除外)地區只佔全球ESG基金投資規模約2%，認為相對歐美地區更具發展潛力。本港作為亞洲金融中心，其發展空間應更為巨大。

沈氏亦透露，該行將根據7月29日前的參與人數，向非牟利的環保機構捐款，以支持本地的環保教育。他亦指出，是次的ESG基金只是一個開始，相信未來ESG相關概念的產品數量將會增多。

中銀香港資產管理分銷業務董事總經理雷裕武表示，是次基金認購由即日起至7月29日，預料3個月後能每月派息，模擬估算下年利率有約4厘，惟其利率並非保證。

在「跨境理財通」方面，對於有報道指，「南下」客戶可於內地銀行見証下開戶，惟「北上」仍要親身前往內地辦理，周國昌表示，當局細節尚未出台，無法估計具體實施情況，但他強調，該行已做好一切的準備工作，若落實後容許「北上」客人遙距或在港見証開戶，該行亦可適時配合。

周氏表示，內地客人大多習慣使用互聯網進行投資，該行網上銀行技術亦能減省人力資源，直言暫無需因理財通「增兵」。他指，首階段理財通的額度，即可各容納逾15萬客戶，按過往經驗，預期當局將會逐步放寬額度及投資選擇。