【高盛推介】港交所集資額創新高　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由上周三(23日)起開始連日攀升，上周五(25日)更突破470元水平收市。周二(29日)早段繼續向好，高開見479元，突破3周高位後升幅收窄。

有會計師行表示，香港IPO市場氣氛暢旺，今年上半年集資總額達260億美元，創歷史新高，並目前在全球五大證券交易所中排名第三，而近日多隻焦點股份來港上市，包括奈雪的茶、小鵬汽車等，刺激新股市場。

觀察個股輪證資金流向，認購證於周一(28日)獲資金轉向流入，有約270萬元。認沽證則於上周五錄得約280萬元資金流入後，周一見資金轉向沽出。

牛熊證方面，亦見牛證及熊證均於周一錄得資金轉向流入，分別集中在440元以上收回價的牛證產品及515至520元收回區域的遠熊產品。

港交所購證11108，行使價500.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿11.6倍，貼價、低街貨。

港交所購證13539，行使價525.5元，2021年9月6日到期，實際槓桿15.1倍，高槓桿。

港交所牛證54536，收回價450元，行使價448元，換股比率500，槓桿比率16.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交所沽證14287，行使價410.68元，2021年10月4日到期，實際槓桿13.7倍，高槓桿、低街貨。

港交所熊證59462，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率17倍，高槓桿近熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。