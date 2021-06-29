【高盛推介】港交所集資額創新高 資金兩邊部署
2021年06月29日 11:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由上周三(23日)起開始連日攀升，上周五(25日)更突破470元水平收市。周二(29日)早段繼續向好，高開見479元，突破3周高位後升幅收窄。
有會計師行表示，香港IPO市場氣氛暢旺，今年上半年集資總額達260億美元，創歷史新高，並目前在全球五大證券交易所中排名第三，而近日多隻焦點股份來港上市，包括奈雪的茶、小鵬汽車等，刺激新股市場。
觀察個股輪證資金流向，認購證於周一(28日)獲資金轉向流入，有約270萬元。認沽證則於上周五錄得約280萬元資金流入後，周一見資金轉向沽出。
牛熊證方面，亦見牛證及熊證均於周一錄得資金轉向流入，分別集中在440元以上收回價的牛證產品及515至520元收回區域的遠熊產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約5%，年期約3個月的低街貨港交所購證(11108)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的港交所購證(13539)。牛證方面可留意屬近牛的港交所牛證(54536)。
港交所購證11108，行使價500.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿11.6倍，貼價、低街貨。
港交所購證13539，行使價525.5元，2021年9月6日到期，實際槓桿15.1倍，高槓桿。
港交所牛證54536，收回價450元，行使價448元，換股比率500，槓桿比率16.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交所沽證14287，行使價410.68元，2021年10月4日到期，實際槓桿13.7倍，高槓桿、低街貨。
港交所熊證59462，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率17倍，高槓桿近熊。
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