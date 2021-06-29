Uber行政總裁體驗送外賣　做半日結果賺到咁多...

年薪近億元的Uber行政總裁Dara Khosrowshahi為了體驗旗下UberEats外送員的生活，上周末花了一些時間落手落腳去為公司送餐。勤快的他結果在3.5小時內賺了106美元(約826港元)，平均時薪遠高於一般外送員，惟相比其CEO職位的日薪，佔比僅0.3%。

外媒報道，Khosrowshahi在其Twitter中分享，他第一天在3.5小時內完成了10項派餐訂單，包括小費在內賺了106.71美元，相當於時薪約30美元。若不計小費，則賺了98.91美元。他續稱，第二天因為交通問題，在2小時內僅完成6次送單，得到的小費也減少了，總共只賺入約50美元，即時薪約25美元。

根據求職網站Glassdoor數據，UberEats外送員的平均時薪約12至18美元不等。Khosrowshahi兩天的親身體驗，賺到的時薪遠高於一般送餐員的平均數。

據報，Khosrowshahi去年的薪酬略高於1,200萬美元(約9,360萬港元)，包括股票期權在內，即平均每日賺約3.3萬美元，相當於他當UberEats外送員一天薪水近340倍。