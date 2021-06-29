虛擬貨幣持續走資　金融界對比特幣前景看法存分歧

據數碼資產管理公司Coinshare近日公布的最新數據顯示，以太幣投資產品和基金已連續4周資金外流，在本周流出金額達5,000萬美元，改寫歷史新高。此外，比特幣也出現小量的流出，總金額為130萬美元，這是連續第7周的資金流出。今年迄今為止，比特幣資金流出總額約4.9億美元。

以太幣6月以來貶值約22%，本周初回穩，最新價格報2,126.41美元，升78.12美元或3.81%。至於比特幣，自4月中旬創下略低於65,000美元高點的歷史高點，迄今下跌近46%，最新報34,870.7美元，跌155.7或0.44%。

虛擬貨幣衍生商品交易所Delta exchange執行長Pankaj Balan預計，比特幣整合將在未來幾周繼續進行，除非有重大的決定。如果全球宏觀環境因全球流動性放緩而惡化，預計比特幣可能跌破3萬美元重要關卡，並觸及上一個周期的高點2萬美元。在那之前比特幣價格可能會在這個區間整理，並且可能在4.2萬美元面臨典型的「牛市陷阱」。

整體而言，數碼資產投資產品連續第4週出現資金外流，總額達4,400萬美元。隨着情緒蔓延，自5月中旬以來，每周淨流出的資金總額達到3.13億美元，佔總管理資產規模的0.8%。除了中國禁止比特幣挖礦，英國與日本機構也分別對幣安幣(Binance)發出警告，其中英國監管機構上周表示，禁止在英國從事任何受監管的活動，日本金融廳則指出，幣安未經註冊提供虛擬貨幣服務。

●美股若大冧 比特幣將更糟糕

有分析師就指出，當全球緊縮寬鬆貨幣政策，將造成美股出現高達10%的回檔，同時連比特幣都逃不過暴跌危機，恐會重挫60%，從3.4萬美元摔至1.2萬美元。

外媒引述投資銀行Stifel股票交易部門分析師Barry Bannister與Thomas R. Carroll表示，從現在到10月底，標普500指數可能會出現高達10%的回調，下跌至3，800點左右，而比特幣則可能從目前的3.4萬美元左右跌至1.2萬美元。兩人也提到，金融市場將在下半年出現修正，這也是近期牛市後的正常反彈，尤其回檔將在全球貨幣政策緊縮的狀況下發生，這會導致股市出現本益比迅速降低、金融市場流通性下滑的不利結果。若全球貨幣供應量下降，比特幣也會從3.4萬美元左右降至1.2萬美元。

事實上，聯儲局有意在2023提前年升息的消息傳出後，不少專家都建議可以買入防禦型的股票以對抗通脹衝擊，Bannister表示，食品、公共事業、家居服務及電信服務等值得關注，但要避免容易受通脹影響的銀行、半導體、保險及房地產等產業的股票。

●仍有不少富豪押注比特幣

雖然，不少分析睇淡比特幣表現，惟全球仍有不少富豪繼續押注比特幣。墨西哥第3大富豪富豪Ricardo Salinas Pliego指旗下的銀行將接受使用比特幣，成為墨西哥首家接受比特幣的銀行。NBA達拉斯獨行俠老闆、著名億萬富翁庫班(Mark Cuban)近日表示，比特幣在很多方面都優於黃金，自己正深度研究，不會錯過。另華爾街「對沖基金之王」Steve Cohen強調已經徹底歸順虛擬貨幣，他的資產管理公司Point72對沖基金部門或私人投資部也將加入虛擬貨幣戰局，好淡策略並舉。

還有知名創投教父Tim Draper重申看好比特幣明年站上25萬美元，並認為隨着網絡技術更新不斷發展，比特幣將快速走向普及化，最快在20年內成為所有金融活動的核心，堪比軟件界的微軟或電商界的亞馬遜。

至於億萬富翁、對沖基金創始人Marc Lasry則表示，比特幣的增長速度比他想像的要快得多，對於沒有購買更多比特幣感到後悔，並預測若愈來愈多的人開始使用比特幣，其價格將繼續攀升。