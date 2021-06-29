傳全球最大交易商ICAP與渣打及富達合作推虛擬交易平台

外媒報道，由於機構投資者今年對虛擬行業的發展轉積極，全球最大交易商間經紀商TP ICAP將於今年下半年推出虛擬交易平台，最初將允許投資者交易比特幣，隨後將加入以太坊。

ICAP、富達集團和渣打銀行正在尋求讓虛擬貨幣交易類似於股票、債券和外匯等傳統資產的交易。報道引述ICAP在一份聲明中表示，該平台將提供帶有數碼資產託管網絡的交易後基礎設施，以及獨立的執行和結算程序。刻意將交易執行和結算分行，是吸引規模較大、迴避風險的投資者擴大參與新興虛擬貨幣市場的關鍵。

目前虛擬貨幣的交易執行和保管服務通常由單一機構完成，增加信用風險。位於阿姆斯特丹的Flow Traders將會提供該平台流動性。ICAP通過提供新的​​數據和分析服務以及推出新產品，擴大了其在全球資本市場的足迹。

今年以來流入專用虛擬基金的資金規模創下紀錄新高，但提供訪問權限的主要銀行必須加以權衡，需要在日益增長的興趣以及長期以來與虛擬貨幣行業相關的合規難題、還有監管機構日益嚴格的審查之間取得平衡。

據報ICAP於2019年在芝加哥商品交易所(CME)推出比特幣期貨和期權，現在計劃推出其他衍生產品，包括總收益掉期和無本金交割遠期。該平台正在等待英國金融監管機構的批准。ICAP表示，渣打銀行和富達投資都沒有對該平台進行投資。