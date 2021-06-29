金價低見1768美元 道期升53點
2021年06月29日 16:13
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美匯指數報92；港匯見7.7625；離岸人民幣(CNH)報6.4622；美元兌日圓報110.72；歐元企1.1909，英鎊處1.3856。金價低見1,768美元。布油無升跌，紐油報72.92美元。道指期貨升53點。
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