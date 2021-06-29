金價低見1768美元　道期升53點

2021年06月29日 16:13
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    美匯指數報92；港匯見7.7625；離岸人民幣(CNH)報6.4622；美元兌日圓報110.72；歐元企1.1909，英鎊處1.3856。金價低見1,768美元。布油無升跌，紐油報72.92美元。道指期貨升53點。
    ●港股在期指結算日回吐，恒生指數失守兩萬九關，收報28,994點，跌274點，主板成交1,461億港元。https://bit.ly/3qyYnLz
    -大快活獲政府補貼，全年純利1.53億元，港同店銷售跌15%。
    -恒大有息負債降至5,700億元人民幣。
    ●滬綜指收跌0.9%，失守3,600點關。https://bit.ly/3jpM2HW
    ●美國基建協議拉動需求，熱軋捲板價格創新高。
    ●高處不勝寒？專家估標指4個月內回調10%。
    ●經合組織建議向銷售額逾200億歐元科企徵數碼稅。
    ●埃利安：聯儲局低估通脹，美國經濟恐再陷衰退。
    ●報告：2030年5G應用為全球GDP貢獻10萬億元。
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