傳滙豐旗下國企債券團隊流失1/3人手　有國企避與往來

滙豐股價周二(29日)收市報45.25港元，跌0.65元或1.4%，成交12.5億元。

報道指出，最新離職的包括滙豐中國DCM負責人John Hai，他和另一高層Jiang Song將會轉職其他投行工作。背景是，華為事件、中英和中美在香港事宜上關係緊張，皆令滙豐更難取得國企生意，故相關團隊人員覓去意。數據亦顯示，滙豐在中國投資級美元債券交易的承銷行之中，排名由2020年的第2位，下滑至今年的12位。

另有外媒報道，國企中國寶武鋼鐵集團將部分公司列為「高風險」而無法合作的貸款人，而滙豐銀行也在當中。據稱該份黑名單是去年11月集團財務部門培訓時演示文稿中顯示，而名單中的貸款人多是陷入困境的內地銀行，但滙豐銀行卻出現在名單的最後。

對於相關報道，滙豐向外回應指不會評論客戶，亦不承認相關報道所描述的客戶關係，強調隨着內地經濟從疫情中復甦，該行保持的強大客戶關係，以獲得新業務，又指會定期與中國各層級的官方部門接觸。

雖然滙豐正縮減和出售在歐、美的業務，以集中力量支持亞洲業務擴張，惟加強亞洲投資銀行業務的任務艱巨，過去5年滙豐只有一次在併購或股權融資方面躋身亞洲前10名。可幸滙豐在中國的優勢是在貿易融資等具有客戶黏性的業務佔有一席，內地的銀行也沒有做好為跨國公司處理這類交易的準備。