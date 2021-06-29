港府下季推出2幅住宅地皮　涉及200個單位

發展局局長黃偉綸公布本財政年度第2季(7至9月)賣地計劃，下季將推出2幅住宅地，涉及200個單位，分布於元朗及九龍塘。2地位置分別為元朗流業街與涌業路交界，佔地逾16萬方呎，以及九龍塘廣播道79號，佔地逾2.3萬方呎。

綜觀本財年上半年(4至9月)，合共已推出約7,050伙供應，已達全年目標約55%，當局對今年達標審慎樂觀。現時樓價熾熱，要穩定樓價需要持續的土地供應，政府表示不會刻意保留土地不推出市場。

下季未有商業用地推出，黃偉綸回應稱，對於之前流標的東涌商業地，政府仍對地皮發展細節進行考量，或會調整項目寫字樓及零售樓面比例，該用地仍有會在今年第4季推出。

下季私人發展供應約2,450伙，當中牽涉4個項目，有3個位於新界，餘下1個屬市區發展，當中最大規模的項目將提供約1,800個單位。

對於土地共享計劃的進展，黃稱，現已有超過10個項目進行前期交流，估計今年內會收到正式申請，屆時會公布相關項目發展規模及涉及伙數等詳情。