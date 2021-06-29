瑞銀：缺「芯」情況第2及3季見頂 最壞時間將過去

外媒引述瑞銀財富管理研究團隊周二(29日)發表全球2021年下半年展望與投資策略，該行CIO陳彥甫指出，半導體的缺貨應該在今年第2或第3季就全部見頂，最壞的時間可能就要過去，但完全讓半導體的供需恢復到正常，可能要到2022或2023年。

陳彥甫認為，下半年股票市場仍有高點，今年上半年表現欠佳的地區有較大上漲潛力，尤其是中國與日本。另外，與經濟重啟相關性較高的股票也較有較大上漲空間，例如能源、材料、金融、美國小型股與中型股，因為經濟反彈復甦情況下，中小型股票有機會跑贏大型股。

他又指出，亞洲的機會會比歐美多，雖然近期亞洲今年抗疫表現落後，但隨着疫苗供應，下半年將會趕上，許多不錯的經濟體例如日本、台灣，假設疫苗供應不成問題，相信進度也會加速，有助於經濟重啟與復甦，相對機會來看。

該行又表示，股票指數有望進一步走高，主要受到受強勁的企業獲利增長、股票估值相對於債券依然具吸引力以及央行的寬鬆立場等因素推動。風險因素方面，則包括新冠肺炎疫情反覆、地緣政治、中美貨幣政策轉向、通脹、升息時間點、量寬縮減都是考慮重點。

至於投資布局，該行提出3點：第1，尋找抵抗通脹的股息增長股票；第2，基於利率可能長期保持低位，通脹上升使得實際回報率降低，建議投資高收益債等；第3，通脹不可能長時間超過3%，可尋找定價能力較前、價格合理優質增長股。惟該行同時指出，假設現階段勞動力市場失衡，將可能導致薪資上升、花掉超額儲蓄、企業使用定價能力轉嫁成本，通脹走高現象則有可能持續，並進一步帶動利率走高，而使得股債走勢震盪。