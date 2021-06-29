證監會致函中介留意「唱高散貨」騙局　列6大預警迹象

香港證監會向中介機構發通函，提醒中介機構有責任就懷疑其客戶已干犯市場失當行為，及時向證監會作出匯報，又鼓勵機構提供有助證監會作出評估的資料或文件。同時向中介機構提供指引，說明會令中介機構或其職員合理地懷疑出現疑似「唱高散貨」騙局的預警迹象，讓中介人評估是否有需要向證監會匯報有關交易活動。

證監會表示，在調查的市場操縱個案中，目前「唱高散貨」個案所佔的百分比相當高。去年因應懷疑「唱高散貨」騙局凍結超過109個帳戶，涉及金額逾9億元，並指監察組每天監察聯交所、期交所交易，並對潛在市場操縱或內幕交易行為進行初步查訊，至3月底年度，對股價及成交量異動進行監察後，向中介機構提出8,748項索取交易及帳戶紀錄的要求。

證監會指出，預警迹象若個別或共同地存在，可能顯示出現潛在「唱高散貨」騙局，而某些預警迹象顯示「唱高散貨」騙局可能處於計劃階段，其他則只會在價格大跌時才變得明顯。希望再次提醒中介機構，在得悉其某名或某群客戶進行任何可疑的市場失當行為，包括「唱高散貨」騙局時，須履行匯報責任，並期望中介機構寧可採取較為謹慎的態度行事，立即向證監會匯報可疑活動。

證監會提出6個「唱高散貨」的預警迹象，包括客戶的交易金額與其所匯報的狀況不相稱；有客戶經常透過買賣單據或以不用付款的方式取得股份，或以其帳戶收取多筆大額第三方存款等。

證監會特別指出，觸發中介機構在《操守準則》第12.5(f)段下匯報責任的門檻很低，而中介機構在履行匯報責任時，無須識別出客戶被懷疑曾違反了《證券及期貨條例》特定條文、查明客戶是如何犯下該等違規行為，或確定客戶是否曾經從疑似的違規行為賺取利潤或避免損失，或確定該等利潤或損失的金額。

證監會極力鼓勵中介機構及其職員留意可能令人合理地懷疑出現這些騙局的預警迹象，又指從速作出匯報對於證監會能否迅速評估可疑失當行為的影響、並採取必要行動以減低損害，例如阻止潛在犯罪行為的所得款項被挪走等而言，至關重要。