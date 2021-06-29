大快活：短期未計劃加價　今年擬在港開設12至13間店

大快活集團執行主席羅開揚表示，若公司繼續有錢賺，料派息佔年度溢利將保持在70%至80%，另外要視乎擴充分店網絡的投資。

大快活集團行政總裁羅輝承表示，４至６月的人流、生意有按年上升，對今年整體表現感樂觀。但公司某幾類原材料成本升幅達雙位數字，特別是肉類。他續指，現時顧客平均單價為37.5元，快餐消費較低，故對受惠消費券有保留。集團短期內沒有計劃加價，因為今年成本控制較理想，未來會從提升內部流程效率着手。

羅開揚補充，去年在疫情環境下收入下跌逾12.7%，但集團盡力用不同方法控制成本，例如與業主商量減租，最少獲逾一成減幅，沒有裁員及減薪。

集團計劃今年於香港開設12至13間分店，於內地目標開設共20間分店，明年擴充為30間。羅輝承表示，未來會積極在大灣區發展，主要開設小型店舖及提升外賣業務比例，香港擴充分店的節奏亦會較去年快。

另外，目前「Click and Collect」網上點餐平台佔整體收入約一成，他指，未來希望引入客戶關係管理(CRM)，發展更多線上銷售模式。另集團將繼續拓展旗下表現特別理想的特色餐廳一碗肉燥。

香港全年同店銷售下跌約15%，主要是疫情影響，政府限聚令措施，人流減少，導致堂食及外賣生意下跌，相信今年情況會有好轉，但不會刻意轉為C或D類食肆，對生意沒有幫助。但集團重申，有提供一日假期鼓勵員工接種疫苗。