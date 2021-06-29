美股大冧導火線係乜？華爾街頂尖策略師話你知

外媒報道，在標指創新高之際，「華爾街頂尖策略師」David Roche發出警告稱，在可能出現貨幣緊縮及Delta變種病毒引發新一波疫情之下，投資者要警惕泡沫爆裂。

Roche指出，美股目在估值存在泡沫。雖然很難判斷甚麼事會令泡沫爆破，惟其認為，最有可能的催化劑是美國聯儲局被迫停止發出樂觀訊息，開始討論停止更多的貨幣刺激及結束為預算赤字融資。

而持續擴散的Delta病毒，Roche認為不太可能成為引爆美股的導火線，暫時不會對消費者支出造成影響。

聯儲局官員在本月的FOMC會議上不斷對通脹危機作出回應，稱他們重新考慮了加息的時機及速度，並開始討論何時縮減資產購買規模。

安聯集團首席經濟顧問Mohamed El-Erian警告，聯儲局官員低估通脹的程度，可能使美國陷入另一場衰退。El-Erian表示，如果聯儲局最終不得不追趕通脹，情況將非常難受。屆時或許不得不更早地加息，或引發經濟衰退。

美國銀行的觀點更激進。該行全球研究部門首席投資策略師Michael Hartnett認為，這次通脹絕對不是暫時的，或持續長達四年。隨着美國疫苗的推廣、疫情的控制和社會經濟秩序普遍恢復，經濟數據在顯著恢復。而在貨幣和數萬億美元的財政刺激下，貨幣流通速度也在上升，將令美國經濟加速復甦，甚至恢復過熱。