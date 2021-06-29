各區一手洋房物業錄承接　做價理想

豪宅市道保持活躍，各區一手洋房物業屢錄承接，做價均相當理想。其中屯門區臨海項目再錄樓價逾1億元交投，沙田傳統豪宅區亦有獨立屋以逾8,000萬元賣出。

●青山灣瑧譽再錄洋房成交 做價逾1.36億

豪宅買家入市意欲上升。據一手銷售資訊網資料，保利置業集團（00119）旗下屯門青山灣臨海洋房項目瑧譽，今日（6月29日）售出25號洋房，實用面積4,181方呎，花園面積943方呎，連兩個車位售價逾1.36億元，呎價32,750元。成交紀錄冊顯示，買家享720日成交期，並獲代繳從價印花稅等優惠。項目開售以來已累積賣出10座洋房。

●富豪‧山峯洋房8277萬賣出 呎價3萬元

百利保控股（00617）等合作的沙田九肚富豪．山峯，售出7號獨立屋，成交價為8,277萬元，呎價3萬元，售價已包括兩個住宅車位，成交期為720日。該洋房屬四房四套間隔，由地庫至天台共樓高5層，實用面積2,759方呎，花園面積為880方呎，備有獨立升降機。頂層 天台面積546方呎，視野開揚。

該集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目於6月暫錄得4宗成交， 合共套現超過2億元，上半年累計暫錄16宗成交，套現接近9億元。

●山水盈洋房引入1100天特長成交期付款計劃

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，元朗錦田北山水盈，推出全新1100天成交期付款優惠計劃，適用於指定洋房。買家只須繳付樓價1成首期，即可申請佔用許可，輕鬆入住洋房物業。若買家提早成交，則可享最高樓價4% 回贈。有關付款優惠計劃推出後，隨即錄得成交，其中洋房23號連兩個車位以招標形式售出，成交金額為3,571.7萬元，該洋房實用面積2,101方呎，以四房雙套房設計，並設有花園、天台及平台，呎價1.7萬元。

●Silversands兩房特色戶成交呎價近2.5萬創同類新高

新盤特色戶做價理想。信和置業（00083）旗下馬鞍山Silversands，今日（6月29日）售出最後1伙海景兩房連天台特色戶，單位為5B座9樓B室，實用面積455方呎，天台面積253方呎，成交價1,132萬元，呎價24,879元創出同類兩房特色戶新高紀錄。項目開售至今累沽81伙， 套現逾7.7億元。

●利奧坊‧凱岸頂層單位逾1,688萬售出破頂

一手高價交投繼續湧現。恒基地產（00012）旗下旺角利奧坊‧凱岸，入伙以來市場反應理想，今天（6月29日）錄得頂層特色單位成交，為2座31樓B室，間隔三房設計，實用面積506方呎，連61方呎天台及157方呎平台，成交價1,688.8萬元，呎價33,375元，打破項目售價及呎價最高記錄。據悉，買家來自九龍，喜歡單位景觀，並看好區內發展。該盤至今累售424伙，套現逾28億元。

●維港1號原價加推114伙 周六開售400單位

新一輪大型新盤開售攻勢全面啟動。中國海外發展（00688）位於啟德的維港1號，今日（6月29日）加推價單第3號114伙的價單，同時公布首份銷售安排，將於本周六（7月3日）開售400個單位。

中國海外地產董事總經理游偉光表示，為回應市場需求，項目再度加推新價單，涵蓋一房至3房戶，實用面積由330至765方呎，扣除最高13.5%折扣後，呎價由23,769至27,760元。撇除景觀、樓層等因素，與價單第2號比較，屬原價加推。

●港島南岸2期揚海最快7月開售 最細面積320方呎

嘉里物業代理市場策劃高級總監吳美珊透露，項目由兩座物業組成，共提供600個單位，間隔一房至四房不等，實用面積介乎320至1,901方呎，主打兩、三房戶，分別佔271與198伙。

●啟德THE HENLEY I單日連沽4伙 最高呎價逾2.8萬元

屯馬綫全線通車，帶動沿線物業市場轉趨熱鬧。恒基地產（00012）位於啟德的THE HENLEY I，今日（29日）連環售出至少4個單位，其中Condominium C 5樓G單位，實用面積208方呎，成交價588.43萬元，呎價28,290元。

●青衣明翹匯高層三房戶逾1068萬元獲承接

新盤大單位受換樓客歡迎。佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，今日（29日）再錄三房大戶成交，單位為第1座26樓D室，實用面積586方呎，以1,068.7萬元獲買家承接，呎價18,237元。