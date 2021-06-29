西貢再有全幢村屋蝕讓　持貨7年貶值170萬元

雖然近期樓市暢旺，惟九龍和新界區連錄個別屋苑低市價轉售個案，當中長沙灣海天大廈低層B室，以低市價約10%的400萬港元成交，2017年貨僅獲利約75萬元離場。另西貢再有全幢村屋蝕讓，持貨7年帳面貶值170萬元或8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌逸樺園2座高層F室，實用面積821方呎，三房套間隔及工人房，單位以2,100萬元易手，呎價約25,579元，呎價創屋苑新高。原業主持貨約8年，帳面獲利532萬元離場。

●西半山雍慧閣中層B室，實用面積844方呎，三房套間隔，業主以月租44,500元租出單位，呎租約53元。據了解，業主持貨約14年，租金回報約4.9厘。

●鰂魚涌太古城6月暫錄43宗成交，屋苑翠榕閣中層H室，實用面積1,114方呎，三房套間隔及工人房，以2,490萬元易手，呎價約22,352元。原業主於2012年4月以1,510萬元買入單位，現帳面獲利980萬元或約65%。

●小西灣藍灣半島5座低層C室，實用面積605方呎，三房套間隔，獲買家以1,139萬元入手，呎價約18,826元。原業主於2000年7月以348.8萬元購入，現沽貨賺790.2萬元或約2.3倍。

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九龍區

●長沙灣海天大廈低層B室，實用面積約248方呎，附設211方呎平台，兩房間隔，以450萬元放盤6個月後獲外區客接洽，議價後減價50萬元至低市價約10%的400萬元成交，呎價約16,129元。2017年貨獲利約75萬元離場。

●將軍澳慧安園1座中層E室，實用面積351方呎，原開價618萬元放盤，累減45萬元或約7.3%，以573萬元承接，呎價約16,325元，低市價約5%。

●將軍澳日出康城緻藍天5座中層RA室，實用面積約699方呎，三房套連儲物室間隔，原叫價1,100萬元，議價後減價35萬元或約3.2%，至1,065萬元沽出，呎價約15,236元。原業主於2015年4月以約677.2萬元一手購入，獲利約387.8萬元離場。

●將軍澳天晉IIIA第2B座中層E室，實用面積663方呎，三房套間隔，議價後以1,258萬元成交，呎價約18,974元。原業主於2018年4月以1,100萬元買入，持貨滿3年過SSD即鬆，現沽貨帳面獲利158萬元離場。

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新界區

●西貢慶徑石單號村屋全幢，面積約2,100方呎，三房套間隔，連天台約700方呎，物業原叫價2,000萬元，累減120萬元或6%，終以1,880萬元沽售，呎價約8,952元。原業主於2014年4月以2,050萬元購入，持貨7年帳面貶值170萬元或8%。

●大埔翠屏花園A座中層2室，實用面積274方呎，兩房間隔，以448萬元易手，呎價約16,350元，較市價低約4%。2011年貨沽售賺約264萬元或約1.4倍。

●大埔白石角天賦海灣2期溋玥15座低層E室，實用面積約620方呎，一房連儲物室間隔，原叫價820萬元，議價後減價21萬元或約2.6%，至近日以799萬元沽出，呎價約12,887元。原業主持貨4年，帳面獲利約89萬元離場。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座中層C室，實用面積515方呎，兩房間隔，日前以885萬元易手，呎價約17,184元。原業主於2016年以600萬元購入，現帳面獲利285萬元離場。

●粉嶺花都廣場本月暫錄約14宗成交，屋苑8座中層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，以536萬元獲承接，呎價約13,673元。原業主於2003年以70萬元購入，單位獲利466萬元或約6.7倍。

●葵涌月海灣2座中層D室，實用面積約400方呎，兩房間隔，原叫價720萬元，議價後減價22萬元至698萬元承接，呎價約17,450元，2005年貨升值約2.4倍。

●元朗YOHO MIDTOWN第7座中層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，獲外區上車客以880萬元承接，呎價約17,357元。2017年貨轉手帳面獲利約200萬元，期間物業升值約29%。