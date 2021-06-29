道指早段升186點　大摩增派息股價漲逾3%

美股周二(29日)早段個別發展，道指升186點，至34,469點；標指升8點，至4,298點；以科技股為主的納指跌29點，至14,471點。

在聯儲局的壓力測試中過關後，6大華爾街大行中，有5家宣布增加派息，以回饋股東計劃。其中，摩根士丹利將季度股息增加一倍至70美仙，並宣布回購最高達120億美元股份。高盛表示，將從10月1日起將季度派息提高60%至每股2美元。銀行股普遍做好，大摩和高盛股價早段分別漲3.28%至90.58美元和漲1.99%至376.03美元。

在反壟斷訴訟中暫勝一仗的Facebook(Fb)股價周一彈4.18%，至3355.64美元，收市市值首次高於1萬億美元，成為繼蘋果公司(Apple Inc.)、微軟和亞馬遜等後，第5家市值突破此水平的美企。Fb股價早段回落0.46%至353.99美元。

波音公司獲一家航空公司訂購200架飛機，股價早段升1.19%至242.81美元。

不過，部分市場人士繼續憂慮美股高處不勝寒。美國投行Stifel首席股票策略師巴尼斯特警告，從現在至10月底，標指可能出現高達10%的回調，指出在全球貨幣政策更加鷹派的情況下，隨之而來就是股市調整。回調10%意味標指將回落至3,850點左右，即回到今年3月時水平。