傳國企縮業務來往　滙控未重奪內地歡心爆跳船潮

滙控進入多事之秋，始於集團被指向美國政府提交華為「太子女」孟晚舟相關的資料，捲入中美對壘，近期香港政局發展更加深了滙控「兩面不是人」的痛苦，因此廖宜建和Surendra Rosha月初接任滙豐亞太區行政總裁之前，市場甚為關注究竟誰能接替王冬勝出任該職，因為王氏被指在滙控修補與中國關係上扮演重要角色。

然而，外媒最新消息指，滙控投行部門來自內地企業的邀約愈來愈少，一些國企原本決定由滙控處理的交易也出現「褪軚」的情況，巨型央企寶武鋼鐵集團甚至將滙控列入「黑名單」。

滙控發言人表明，不同意外媒上述關於其與客戶關係的形容，惟另外再有消息人士指，滙控專責為投資級別內地企業發債的兩名董事總經理級人物——John Hai和Jiang Song，已於過去幾星期內相繼跳槽，前者更加是滙控中國債券資本市場（DCM）主管。網上資料顯示，北大碩士出身的John Hai有3年「在中央政府工作的經驗」，並從事DCM長達15年。

事實上，滙控近年在中資企業發行高級別美元債的份額節節下跌，排名的跌勢更是「斷崖式」，原本去年還是榜眼，詎料今年上半年連十甲也未能躋身。John Hai和Jiang Song所領導的部門主要業務之一就是為國企在債券市場集資，因此消息似乎進一步印證在中美當前格局下，滙控在內地從事集資生意未如人意，更甚的是，原來他們還有兩名同事遞信辭職，換言之，這個由12人組成的部門轉眼間已有三分之一人掛冠而去。

滙控發言人表示，中國是集團債券生意至關重要的一環，並會繼續投資內地業務，又謂DCM業務近日不俗，尤其是面向金融機構集團（FIG）、高息債和公共部門，「對於自己照顧中國客戶金融和銀行服務需要的能力有信心且感到樂觀」。

反映滙控前景的股價上月底觸及50元關口後便「發軟蹄」，本月一直低於該水平，周二收報45.25元，跌1.41%，為兩個月新低。大華繼顯執行董事梁偉源評論，滙控於45元以下有中長線的吸納價值，因公司出售美國和法國零售銀行業務後，盈利能力會逐漸改善，而且派息有望回升，問題是當前市場流動性極之充裕，以致美國10年期債息回落，因此銀行息差改善的憧憬距離實現尚遠，又加上滙控在內地理財的業務不見得有明顯優勢，作為盈利支柱的亞太業務要再上一層樓挑戰不小，股價短線難望再上或企穩50元關。