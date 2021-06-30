東方日報B1：銀債登場　益60歲以上老友記　最多發行300億

管局阮志才(左二)稱，每名市民只可透過一間配售機構申請認購債券。左三為陳家齊。

專為「老友記」而設的銀色債券(Silver Bond)發行細節周二(29日)出爐，第六批首次將認購年齡門檻降至60歲，發行額亦由上一批的100億元，大幅增至240億元，規模創新高，港府更可酌情提高至最多300億元，保證回報息率有3.5厘。兩間聯席牽頭行均預期，市場將會反應熱烈，認購人數及金額將較去年上升。

跟通脹掛鈎債券(iBond)同屬港府另類「派糖」措施的新一批銀債年期為3年，每半年派息一次，1962年或之前出生的本港居民，可透過配售銀行及指定證券經紀認購，認購期為7月20日上午9時至7月30日下午2時，8月10日發行，每手認購面額為一萬元。

銀債息率與通脹掛鈎，通脹預期亦是關注要點。香港金融管理局助理總裁(貨幣管理)陳家齊預計，本港通脹將維持向上，惟當中波動要小心留意及處理，仍引述當局數據指，2022至2025年本港通脹預測約2%。滙豐環球資本市場董事總經理石元良則預期，本港今年第四季通脹3%，明年會逐步回調至1.8%。

陳家齊表示，當局在設計銀債時，均會考慮過往的市場反應、宏觀經濟及其他相近產品。鑑於最新一批的合資格年齡降至60歲，預料整體合資格認購人數會由142萬人，增加至逾200萬人，而發行額亦高於合資格人數的增幅。她指出，銀債的宗旨是為長者提供一個長遠且穩定之保障，過往第一、二期亦有95%的銀債投資者「揸到尾」。

值得留意，銀債沒有二手市場，投資者要透過銀行或指定證券經紀向政府提出要求提前贖回債券，3個工作天後就可取回本金及未付利息。同時，為防止銀債被個別投資者集中持有，是次銀債每人上限為100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。金管局主管(貨幣及結算)阮志才稱，每名市民只可透過一間配售機構申請認購債券，一切重複申請不獲受理。

晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊指，銀債3.5厘的利率吸引，現時低息環境下，投資級別的債券利率難以高過3厘，購買由政府發行、「只賺不賠」的銀債絕對是可取之選。他指，若家中長輩有閒置資金，與其留在銀行做定存，不如抽銀債；同時，銀債可隨時售回予政府作周轉，亦較定存方便。

繼耀才證券的「8免」銀債優惠後，滙豐宣布會豁免銀債的認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期或提早贖回費和存入費，而恒生的「7免」優惠則多了轉出至其他銀行免費。