先施錶行6年累蝕8.37億

期內，該公司的持續經營業務收益下跌47.91%至1.36億元；相關毛利大挫77.13%至僅2,116.3萬元，毛利率勁縮19.84個百分點至只有15.52%，虧損擴大48.61%至2.09億元。撇除已變現及未變現匯兌差額、投資物業、非衍生財務資產及衍生財務工具之公平值變動，持續經營業務期內之除稅前虧損亦高達8,460萬元。

公司的主營業務手錶分銷方面，收益下跌47.61%至1.27億元，分部虧損擴大4.26倍至2,830.2萬元，其中香港方面收益倒退逾五成，虧損擴大5.88%至3,779.2萬元；中國內地及澳門手錶分銷之收益倒退46.2%，雖然還錄得盈利，但僅及對上一個年度的15.94%。此外，內地物業投資業務的虧損亦擴大85.49%至652.2萬元。

先施錶行認為，新冠肺炎疫情對全球經濟造成嚴重打擊，為日後經營表現增添不確定因素，目前難以作出預測。該公司不派末期股息。