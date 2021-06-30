紐約期油收市微升　關注油組會議

市場關注石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)召開會議討論減產協議，國際油價周二(29日)微升。紐約8月期油收報每桶72.98美元，升7美仙或0.1%；布蘭特8月期油收報每桶74.76美元，升8美仙或0.11%。

據報道，OPEC+聯合減產監督委員會(JMMC)將推遲一日，至周四(7月1日)召開，會議改期是為了提供更多的磋商時間，討論是否恢復部分暫停的石油供應。

OPEC秘書長Mohammad Barkindo周二在OPEC+聯合技術委員會會議開始時表示，雖然強勁的基本面有望讓油市復甦走在正軌，但全球石油市場尚未完全脫離困境，強調目前重大的不確定性令OPEC保持謹慎。他指出，新冠肺炎變異毒株和主權債務水平均為市場帶來風險。

Barkindo又稱，疫情期間經合組織激增的石油庫存現在終於低於2015年至2019年平均水平，5月份庫存較平均水平低約2,000萬桶；今年下半年，相信全球石油需求將比上半年增加每日500萬桶。

他說，周二的聯合技術委員會會議上將開始對2022年進行首次詳細評估，指該組織希望避免在2022年4月OPEC+供應限制措施到期後出現全球石油市場失衡風險。