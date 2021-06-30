標指納指再創收市新高　紐約期金跌1%

●美匯指數升至92.04；港匯見7.7635；離岸人民幣(CNH)報6.4653；美元兌日圓處110.55；歐元企1.1899，英鎊見1.3841。金價報1,761美元。布油跌至74.64美元，紐油升至73.49美元。比特幣漲至3.58萬美元水平。道指期貨上升。

●外媒報道，美國國會區塊鏈核心小組聯席主席Bill Foster表示，政府必須有權逆轉已經完成了的虛擬貨幣交易。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，目前聯儲局在通脹方面取得實質進展；至於就業方面，整體的確有進步，但還算不上實質進展。

●美國4月標普/Case-Shiller樓價指數顯示，當地廿大城市樓價按年升14.9%，升幅高於市場預期的14.5%，亦較前一個月的13.4%加速，期內鳯凰城、聖地亞哥和西雅圖樓價按年升幅均超過20%。

●港股ADR指數收報29,157點，升163點或0.56%。

●7月恒生指數夜期收報28,905點，升59點，低水89點，成交10,197張。

●紐約8月期油收報每桶72.98美元，升7美仙或0.1%；布蘭特8月期油收報每桶74.76美元，升8美仙或0.11%。

●紐約8月期金收報每安士1,763.6美元，跌1%。

●英國富時100指數收報7,087點，升14點或0.21%；法國CAC指數收報6,567點，升9點或0.14%；德國DAX指數收報15,690點，升136點或0.88%。

●Capgemini發表最新的全球財富報告，2020年全球新增約120萬名高淨值人士，其中北美佔55%，整體低於2019年新增的160萬人，當時北美佔39%。在去年新增的財富中，46%來自於北美，高於2019年的37%，而北美高淨值人士數量和他們的資產總值，5年以來首超亞太區。