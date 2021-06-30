大笨象運程又再起伏不定？化解之途係兩個字…
2021年06月30日 08:00
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去年9月，滙豐控股(00005)因可能被中國列入《不可靠實體清單》，股價曾跌穿28元「世紀供股價」，如今股價已脫離谷底，重上40元樓上，小股東以為大笨象可否極泰來。誰知近日又傳來其於內地的業務發展或再起暗湧。事緣有外媒指，有大型國企主動避免與滙控交往，又盛傳滙控旗下專門做國企的債券部門有三分一人離職，令人聯想到大笨象在內地的發展仍非坦途！
老實講，大笨象的英資身份，在目前的地緣政治環境之中，在拓展內地業務上存在障礙，實不難理解。去年英國金融機構要求在英國註冊的滙豐要暫停發股息，滙豐照做，但就予人完全漠視集團大部分利潤來自中港業務，以及一眾香港小股東的感受，結果遭到抨擊。還以為滙豐一直遵守中、港兩地法例要求營運就可以保平安，但如今看消息面，顯然其獨特的外資背景，對拓華業務還是一大包袱。
筆者認為，滙豐除了要清理不賺錢的歐、美業務之外，更應積極考慮呢兩個字--就係「分拆」，即研究將具盈利前景的中港業務又或亞洲區業務分拆上市，這樣一來可以更能體現其資產價值，二來亦可透過重組架構，又或者引入當地戰略股東作「護身符」，讓日後在發展地區業務上更少阻滯，更得心應手。畢竟在中美爭霸之下，全球化趨勢已逆轉，類似大笨象呢類以全球化作定位的國際金融集團，早應盡快變陣始能應對新時局！
事實上，滙豐係最先以外資銀行身份投資內銀--交通銀行(03328)H股成主要股東，其於中、港兩地的歷史淵源甚深，在拓展內地市場上，沒道理輸給其他外資金融機構。睇見近期友邦保險(01299)在拓華業務進展甚大，更覺大笨象在白白虛度光陰！看來班薪高糧準的大笨象高層，真係要諗諗計，及早理順架構和各種關係，否則集團說要投資多少發展亞洲區業務，但內地市場發展遇阻的話，一切會變得事倍功半，甚至難如所願。
東網產經專欄作者 帥哥