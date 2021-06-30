大笨象運程又再起伏不定？化解之途係兩個字…

老實講，大笨象的英資身份，在目前的地緣政治環境之中，在拓展內地業務上存在障礙，實不難理解。去年英國金融機構要求在英國註冊的滙豐要暫停發股息，滙豐照做，但就予人完全漠視集團大部分利潤來自中港業務，以及一眾香港小股東的感受，結果遭到抨擊。還以為滙豐一直遵守中、港兩地法例要求營運就可以保平安，但如今看消息面，顯然其獨特的外資背景，對拓華業務還是一大包袱。

筆者認為，滙豐除了要清理不賺錢的歐、美業務之外，更應積極考慮呢兩個字--就係「分拆」，即研究將具盈利前景的中港業務又或亞洲區業務分拆上市，這樣一來可以更能體現其資產價值，二來亦可透過重組架構，又或者引入當地戰略股東作「護身符」，讓日後在發展地區業務上更少阻滯，更得心應手。畢竟在中美爭霸之下，全球化趨勢已逆轉，類似大笨象呢類以全球化作定位的國際金融集團，早應盡快變陣始能應對新時局！

東網產經專欄作者 帥哥