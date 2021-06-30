陳樂怡：騰訊手遊添動力伺機吸納
2021年06月30日 08:30
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受美股標普及納指創新高帶動，恒指跟隨外圍高開，其後受內地股市下跌拖累，收市跌274點至28,994點。國指下跌106點至10,757點，而恒生科技指數跌76點至8,201點。大市成交1,461億港元。三桶油跌幅明顯，其中中石化(00386)下跌4.6%，為藍籌表現最差。海底撈(06862)則股價低位反彈上升8.7%，信義光能(00968)創一個月高位，上升5.7%。
國家新聞出版署近日公布2021年進口網絡遊戲審批名單，為2021年第二批進口遊戲版號。本批次版號數量共44個，較上一批次的34個略有上升。其中，騰訊控股(00700)的《英雄聯盟手遊》、《卡通農場》、《英雄聯盟電競經理》、《格莉斯的旅程》、《艾蘭島》及端遊《全境封鎖2》；嗶哩嗶哩(09626)的《機甲愛麗絲》及《偶像星願》等。《英雄聯盟手遊》是市場最期待一款大型手遊，預期成為騰訊手遊收入帶來新增長動能。建議投資者候低吸納騰訊。
上周發改委要求報送二氧化碳捕集利用情況，報送目的係為做好碳達峰、碳中和相關工作，科學評估二氧化碳捕集利用與封存技術和項目現狀，有力有序組織後續重大工程。另外，碳中和背景下，從部委以至地方正加快推進工業綠色低碳轉型，相關部門將進一步強化頂層設計，醞釀出台《「十四五」工業綠色發展規劃》，打造一批綠色園區、綠色工廠等，以加快工業綠色低碳高質量發展。我們預期為達到2060年前碳中和的目標，再生能源包括太陽能及風電等採用量將大幅提升，及後續支持政策陸續推出。建議投資者候低吸納再生能源股如龍源電力(00916)、大唐新能源(01798)及信義能源(03868)等。
新股活動在半年結前大幅增加，市場焦點集中在數家概念獨特的生物科技股。市場資金從價值股流向科技股及再生能源股，預期短期在10年期美債波幅收窄下走勢持續。展望後市，恒指預期在28,300至29,500點區間上落。本周關注美國勞工部周五公布的6月工作報告。
個股方面，百勝中國(09987)2021年首季收入及經營盈利按年分別急升46%和250%，主要原因是是疫情導致去年同期基數較低所致。然而，百勝中國首季收入較2019年同期上升11%，經營盈利亦上升13%，反映集團業務已回復正常。展望未來，百勝中國計劃2021年開設1,000間新店，維持較快發展步伐。此外，集團持現金達40億美元，將足以支持集團未來擴張計劃。2021年預期市盈率31倍，估值合理，目標價560元，止蝕價為460元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)