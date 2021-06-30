陳樂怡：騰訊手遊添動力伺機吸納

新股活動在半年結前大幅增加，市場焦點集中在數家概念獨特的生物科技股。市場資金從價值股流向科技股及再生能源股，預期短期在10年期美債波幅收窄下走勢持續。展望後市，恒指預期在28,300至29,500點區間上落。本周關注美國勞工部周五公布的6月工作報告。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)