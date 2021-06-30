陳錦興：長汽短線有力上試新高
2021年06月30日 08:45
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(Getty Images)
半年結因素及大量新股排隊招股，市場氣氛觀望，指數窄幅上落。小鵬汽車(09868)來港上市，雖然招股反應未算熱烈，但新能源車股仍是市場焦點。長城汽車(02333)在過去一個月，升幅22%，走勢轉強，市場更關注其新能源汽車方面的潛力，具重估價值，料短線上升動力持續。
早前，管理層在戰略發布會上宣布，計劃2025年實現全球年銷售400萬輛的目標，當中新能源汽車佔比達八成，營業收入超越6,000億元人民幣。新能源汽車的發展是市場焦點，長汽在未來5年內，新能源汽車將從目前年銷量不到6萬輛，增至320萬輛，升幅達到55倍。
此外，長汽將於2022年上市「沙龍」品牌第一款產品，定位為豪華智能BEV(Battery Electric Vehicle，電池動力汽車)，打入全球豪華汽車市場。這次戰略發布會，展現長汽在新能源汽車的企圖心，並有急起直追比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)等國產品牌之勢，其新能源汽車的潛力，具重估價值。
目前，汽車晶片緊張的問題料得到緩解，而鋼材急升的時刻已過去，料汽車產業的經營環境轉穩。長汽6月新車銷售不俗，按年升9%，料可跑贏同業，其現價預測市盈率約24倍，也較同業為低，短線可反覆挑戰歷史高位。建議26元吸納，目標價30元，止蝕位可定於24元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)