陳錦興：長汽短線有力上試新高

早前，管理層在戰略發布會上宣布，計劃2025年實現全球年銷售400萬輛的目標，當中新能源汽車佔比達八成，營業收入超越6,000億元人民幣。新能源汽車的發展是市場焦點，長汽在未來5年內，新能源汽車將從目前年銷量不到6萬輛，增至320萬輛，升幅達到55倍。

目前，汽車晶片緊張的問題料得到緩解，而鋼材急升的時刻已過去，料汽車產業的經營環境轉穩。長汽6月新車銷售不俗，按年升9%，料可跑贏同業，其現價預測市盈率約24倍，也較同業為低，短線可反覆挑戰歷史高位。建議26元吸納，目標價30元，止蝕位可定於24元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)