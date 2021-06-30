中國6月製造業PMI跌至50.9　「缺芯」不利汽車生產

國家統計局公布，6月份中國製造業採購經理指數(PMI)為50.9，預期為50.8，前值為51。至於非製造業PMI報53.5，預期為55.3，前值為55.2。綜合PMI報52.9，前值報54.2。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，上述數據顯示中國經濟運行繼續保持擴張態勢。

製造業PMI方面，生產指數為51.9，按月回落0.8個百分點，近期部分企業生產活動受到晶片、煤炭、電力供應緊張以及設備檢修等因素影響，生產擴張放緩。新訂單指數為51.5，按月小幅上升0.2個百分點，反映市場需求保持增長。6月各行業表現差異較大，紡織服裝服飾、醫藥等行業生產指數和新訂單指數均位於56及以上較高景氣區間，且高於5月2個百分點以上，產需增長較快。石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均降至盛衰分界線以下，行業景氣水平下降；汽車製造業兩個指數連續兩個月位於收縮區間，「缺芯」等因素給行業發展帶來不利影響。

新出口訂單指數為48.1，低於5月0.2個百分點，表明製造業國外訂貨量回落，其中農副食品加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業新出口訂單指數低於43，回落幅度較大。進口指數落至盛衰分界線以下，為49.7，低於5月1.2個百分點，反映製造業生產用原材料進口量較上月有所減少。

至於近期出台的一系列「保供穩價」政策效果顯現，製造業價格快速上漲得到初步遏制。6月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均由升轉降，分別為61.2和51.4，低於5月11.6和9.2個百分點。從主要原材料購進價格指數看，除石油煤炭及其他燃料加工業繼續攀升外，其他行業均明顯回落。從出廠價格指數看，大部分行業均有不同程度回落，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業下降幅度較大，均落至收縮區間；但石油煤炭及其他燃料加工業仍高於70，產品出廠價格繼續上升。