港股兩萬九關爭持　吉汽挫5%　友邦及三桶油撐市

港股表現反覆，恒生指數早段升152點，高見29,146點後掉頭回落，一度倒跌79點，暫於兩萬九關爭持。國企指數偏軟；科技指數靠穩，主板成交400億港元。

大型科網股個別發展，美團倒跌1.3%；快手跌1.2%；小米集團跌0.9%；騰訊靠穩；阿里巴巴升0.9%；京東集團升1.5%。

半導體股有買盤，華虹半導體及中芯國際兩隻晶片股漲3.3%及2.5%，是表現最佳科指成分股；ASM太平洋升1%。

汽車股回吐，吉利汽車及比亞迪股份跌4.9%及3.1%，是表現最差兩隻藍籌；長城汽車跌2.5%；東風集團及廣汽集團跌近1%。

昨日急跌的石油股反彈，中國石油升1.3%；中國海洋石油升1%；中國石化升0.7%。

金融股方面，友邦保險升1.3%撐市；建設銀行升0.3%；滙豐控股及香港交易所跌0.3%；中國平安跌0.5%。

【09:20】港股開市向好 大型科網股全線上升

港股在6月最後一個交易日開市做好，恒生指數升113點，報29,107點；國企指數高開49點，報10,807點；科技指數升48點，報8,249點。

大型科網股撐市，騰訊及阿里巴巴開市齊升1.2%；美團升1.6%；小米集團升0.2%；京東集團升2.5%。