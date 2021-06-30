壹傳媒擬出售台灣《蘋果日報》網上版　傳有4組買家

公司未有透露買家身份，只表示是獨立第三方。然而，台灣媒體指，目前市場上有4組買家想購買《台蘋》。除了之前傳出的寶佳集團、富邦金控及中信金控外，最新消息稱，台灣醫美集團愛爾麗亦是潛在買家之一。

根據壹傳媒公告，公司與潛在買方就可能出售英屬維爾京群島的Amazing Sino International Limited之全部已發行股本訂立意向書，並接受其項下不具法律約束力之建議。Amazing Sino及其附屬公司出版《台蘋》網上版。

本次出售台灣業務顯得非常倉卒，因為上述公告又提到，潛在買方預期於下周五(7月9日)或之前完成該等事項。並同意致力於7月30日或之前簽訂正式交易協議。

事實上，本年4月19日，壹傳媒曾試過出售台灣媒體業務，並經已簽訂不具法律約束力的諒解備忘錄。然而該次出售最終於9日後「撻Q」收場，當時壹傳媒董事認為按照買方表明的條件進行建議出售不符合利益，故終止有關諒解備忘錄。當時台灣本土盛傳，《台蘋》業務或低於10億元新台幣(約2.8億港元)。

本次出售能否套現2.8億元成疑，原因之一是出售時間倉卒，或遭買家壓價。值得注意的是，《台蘋》印刷版已於5月17日發行最後一次後「摺埋」。香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，台灣業務資產減少，經營情況又較4月時轉壞，其售價相信會較4月時更低。

他又估計，賣《台蘋》後，壹傳媒將不會重啟台灣業務，令港台業務盡失，明顯未能符合《上市規則》第13.24條：須有足夠業務和資產支持其繼續上市。相信港交所會啟動其除牌程序，但過程或達12至18個月。

東網就會否將壹傳媒除牌向港交所查詢，發言人回覆表示不評論個別公司。