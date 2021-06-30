巴菲特：疫情影響尚未結束　全球學到最大教訓是...

股神巴菲特接受外媒訪問時表示，疫情對小企業造成了不成比例的影響，而新冠肺炎的不可預測性還遠未結束，並指全球自疫情的最大教訓是準備不足。

他指出，疫情大流行下經濟影響極不均衡，儘管成千上萬甚至上百萬的小企業受到嚴重傷害，絕大多數大型公司都表現良好。巴菲特的「黃金搭檔」芒格補充，對於一些類似汽車經銷商的企業來說，疫情卻帶來了暴利。芒格續稱，由於疫情導致工廠關閉和全球半導體短缺，帶動汽車製造商和經銷商獲得更大的利潤。

對於這場史無前例疫情的反思，他認為從中得到最大的教訓是，這個世界面對注定將會發生的緊急情況時的準備是多麼不足。他了解到，人們並不像他們自以為知道的那麼多，但人們學到的最重要的事情是，大流行注定會發生，而這個糟糕的程度根本不是你能夠想到的，「社會很難為那些遙遠但可能發生的事情做準備」。

他舉列，人們知道會有另一場大流行，知道有核威脅、化學威脅、生物威脅，現在還有網絡威脅，每一個都有可怕的可能性。雖然人們對這些做了一些防範，但似乎不是社會特別有能力完全應對的。美國的網絡攻擊頻頻發生，阻礙了當地的物流和服務，今年5月美國最大的燃油輸油管線Colonial Pipeline就遭「惡意勒贖病毒」癱瘓。

巴菲特說：「芒格和我在很多方面都非常幸運，最幸運的是能在這個時間和地點出現。我們要怎麼做才能讓50年、100年、200年後的人類，享受到原本可以享受到的難以置信的美好生活，同時又不把它搞砸？」