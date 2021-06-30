【高盛推介】吉汽受壓急挫 資金趁低部署好倉
2021年06月30日 11:23
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：早前急漲，累計最高升逾50%的吉利汽車，自上周四(24日)起連日回調，周三(30日)早段持平開市後隨即急挫，最低曾跌6%，見23.6港元，為過去1周低位，暫為連續第5日下跌，累計至今跌逾8%。
在吉汽上周五(25日)公布撤回上海科創板上市申請後，吉汽副主席李東輝受訪表示，集團仍考慮利用其他渠道集資。另有報道指廣東省發改委發布《廣東省2021年汽車以舊換新專項行動公告》，當中提及以舊換新方案，最高補貼資金為每輛10,000元人民幣，消息利好汽車銷售。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金在吉汽回調時持續部署好倉，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,070萬元。而牛證於周二(29日)亦獲資金部署，有約40萬元，並集中在23.5至24元收回區域的產品。周三即市亦見資金趁低部署好倉。
淡倉方面，則見周二流入熊證的資金集中在29元以下收回價的貼熊。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價24至28.5元間、1個月期以上產品中，槓桿最高的吉汽購證(22317)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨吉汽購證(14756)。牛證方面可留意吉汽牛證(52081)。遠牛選擇可留意吉汽牛證(51656)。
吉汽購證22317，行使價28.05元，2021年9月23日到期，實際槓桿6.6倍，行使價24至28.5元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。
吉汽購證14756，行使價26.35元，2021年9月20日到期，實際槓桿6倍，貼價、低街貨。
吉汽牛證52081，收回價22元，行使價21.5元，換股比率50，槓桿比率8.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
吉汽牛證51656，收回價21元，行使價20.5元，換股比率50，槓桿比率6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
吉汽沽證16202，行使價21.83元，2021年9月24日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、低街貨。
吉汽熊證61846，收回價28元，行使價28.5元，換股比率50，槓桿比率6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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