【瑞通推介】恒指兩萬九爭持　資金即市追牛多

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望即將公布的6月非農就業報告，道指隔晚收報34,292點，升9點。

恒指周二(6月29日)失守兩萬九關，收報28,994點，跌274點或0.93%。周三(6月30日)早段曾反彈逾100點，重上29,000點，其後維持好淡爭持的局面。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入約8,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,300萬元，反映投資者看好後市回升。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

中遠海控股東擬擇機減持A股，加上憂慮疫情打擊航運業，該股上日曾瀉5.8%至18.48元，收市維持4.3%跌幅，報18.78元，結束兩連升兼失守10天線。周三早段回升近5%，高見19.74元。周二有約4億元北水淨買入中遠海控。輪證資金流方面，逾140萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

美團連續兩日回落，周二升破330元後沽壓出現，倒跌1.5%收市，報323.8元，暫守在早前橫行區頂部及100天線約320元之上。美團周三早段一開市逼近330元關口遇阻後倒跌，曾一度跌穿320元水平。周二分別有近310萬元和逾360萬元淨流出其好倉和淡倉。

有傳油組與盟友或於周四(7月1日)的會議討論在8月進一步增產，加上全球多國先後出現傳播力較強的變種新冠肺炎病毒，拖累油價由高位回調，「三桶油」周二沽壓顯著，但中國海洋石油跌幅相對較小，挫2.9%至8.83元，為全日最低位，回至10天線以下。周三早段反彈1%，曾重返9元水平。周二有逾260萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。

比亞迪股份上日維持高位徘徊，盤中再觸及月內高位240元，收升0.8%於236.6元，錄3連升。集團公布，已獲得西班牙及葡萄牙公共交通運營商的電動巴士訂單。比亞迪周三早段先升後回，跌2%，下試230元水平的支持力。超過920萬元在周二淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流入。

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