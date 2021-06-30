王昕媛：內地央行第二季例會釋放穩定信號

2021年6月28日(周一)召開的央行二季度例會，引起了我們的興趣。我們一直認為，如果能正確解讀中央政策意圖，那麼將更有效的去判斷未來市場流動性。我們總結了這次央行2季度會議的幾個重點信號：

信號一：沒有提通脹，是最大的政策信號。央行當前對於通脹的態度與2010至2011年完全不同：隻字未提通脹，本身就是最大的態度。

信號二：對經濟態度的關鍵詞是「穩」。

信號三：再次淡化「政策退出」相關表述。

信號四：利率易下難上。

因此，我們分析，第一，很明顯，在當前PPI已經達到9%以後，央行二季度例會仍然未提通脹，本身就是最大的對於流動性的信號。回溯以往政策思路，目前的操作思路與2010至2011年完全不同，當時是「把穩定價格總水平放在更加突出的位置」，政策是明顯因為通脹而收緊的，但這一次並非如此，因此流動性環境更為寬鬆。

第二，央行對經濟的態度更重要的是「穩」，而不是樂觀。經濟由「加速期」進入「穩固期」，同時「防範外部衝擊」進一步降低了國內政策收緊，導致內外衝擊疊加的可能性。

第三，央行二季度例會仍然未提「不急轉彎」，同時把「保持對經濟恢復的必要支持力度」改為「大力服務實體經濟」，說明不再受限於疫情應對政策的退出與否，而是站在當前的經濟基本面，考慮合適的政策。事實上在2021年以來，中國央行再也沒有「貨幣政策退出」的相關表述。

第四，從實體經濟融資成本出發，仍要「大力服務實體經濟」，那麼就不存在利率趨勢上行的基礎，但是，對於債券市場，並不是利空，因為「央行不緊」就是最大的利好。

因此，無論對股票市場，還是債券市場來說，都是利好信號。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)