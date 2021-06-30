中集與煙台國豐戰略合作 拓深海產業發展
2021年06月30日 12:14
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中集集團(02039)公布，與煙台市人民政府國有資產監督管理委員會的全資子公司煙台國豐集團，簽署戰略合作協議，雙方擬整合優質資產，共同推進深海產業的發展。
據此，雙方通過重組、增資等方式，分別以中集來福士和經海漁業為主體，組建煙台中集來福士海洋科技集團(暫名)和煙台海洋蛋白集團(暫名)(統稱為合資公司)。
海洋科技集團由煙台國豐出資8.35億元人民幣(下同)，持股16.7%，由公司以中集來福士和中集海洋工程研究院的股權等資產(資產經審計評估後的價值為41.65億元)出資，持股83.3%。海洋科技集團以海洋油氣開發裝備、海上風電、海水淡化為主要業務，開展研發設計、總裝建造、全生命周期運營和產業園區開發等服務。
至於海洋蛋白集團將致力於打造現代漁業產業鏈上下游生態，努力成為集研發設計、核心設備製造、育種育苗、深海網箱養殖、冷鏈物流、海產品深加工、品牌銷售、漁業文旅、漁業產業園區為一體的現代高端海洋蛋白質開發集團，成為工業化、裝備化、智能化的現代高端海洋蛋白的倡導者和引領者。
公司指出，透過是次戰略合作，可以為集團帶來增量現金流、降低煙台中集來福士的資產負債率，更可以帶來煙台市海洋產業發展的重要資源。另可以深入推進集團海工業務的升級轉型，對集團海工業務發展帶來積極的影響。