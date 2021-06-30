中集與煙台國豐戰略合作　拓深海產業發展

據此，雙方通過重組、增資等方式，分別以中集來福士和經海漁業為主體，組建煙台中集來福士海洋科技集團(暫名)和煙台海洋蛋白集團(暫名)(統稱為合資公司)。

海洋科技集團由煙台國豐出資8.35億元人民幣(下同)，持股16.7%，由公司以中集來福士和中集海洋工程研究院的股權等資產(資產經審計評估後的價值為41.65億元)出資，持股83.3%。海洋科技集團以海洋油氣開發裝備、海上風電、海水淡化為主要業務，開展研發設計、總裝建造、全生命周期運營和產業園區開發等服務。

至於海洋蛋白集團將致力於打造現代漁業產業鏈上下游生態，努力成為集研發設計、核心設備製造、育種育苗、深海網箱養殖、冷鏈物流、海產品深加工、品牌銷售、漁業文旅、漁業產業園區為一體的現代高端海洋蛋白質開發集團，成為工業化、裝備化、智能化的現代高端海洋蛋白的倡導者和引領者。

公司指出，透過是次戰略合作，可以為集團帶來增量現金流、降低煙台中集來福士的資產負債率，更可以帶來煙台市海洋產業發展的重要資源。另可以深入推進集團海工業務的升級轉型，對集團海工業務發展帶來積極的影響。