聯合國：國際旅遊業2023年始可恢復　全球GDP恐失逾31萬億

新冠肺炎疫情重創旅遊業，聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)發表新一份報告，預計今、明兩年國際旅遊業崩潰，將導致全球經濟損失超過4萬億美元(約31.2萬億港元)。

由於國際遊客數量急劇下降，報告指出，國際旅遊業及其密切相關行業在去年遭受損失約2.4萬億美元，並且警告今年可能會出現類似損失，業界復甦步伐將取決於疫苗接種進度。報告預期，今年下半年國際旅遊業可能將出現反彈，與前年相比，今年損失料介乎1.7萬億至2.4萬億美元。

報告又稱，由於疫苗分配不平等，發達國家疫苗接種率相對較高，旅遊業損失有所減少，預計法國、德國、瑞士、英國和美國等疫苗接種率高的國家的旅遊業將恢復得更快。反之，發展中國家旅遊業損失相對嚴重，疫苗接種的不對稱下放大了這些國家因旅遊業低迷所受的經濟打擊，估算它們可能佔全球國內生產總值(GDP)損失的60%。報告預計，國際遊客要到2023年或更晚才能恢復到疫情之前的水平。

報告談及旅遊業陷困對勞工市場的影響，旅遊業損失導致非技術勞動力失業率平均上升5.5%。