【高盛推介】騰訊牛熊證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(29日)曾重上600港元水平，但股價受沽壓，收市跌約0.8%。周三(30日)高開後升幅收窄，午後倒跌。中信建投公布，與騰訊簽訂金融科技戰略合作協議。

觀察港股通資金流向，則見近日北水繼續沽出騰訊，周二錄得約14.7億元資金淨賣出，為周二最多資金淨賣出的資產。觀察輪證資金流向，可見牛證於周二繼續獲資金流入，有約800萬元，並分布在各收回區域的產品。而熊證於周二亦見獲資金轉向流入。

騰訊牛證62843，收回價565元，行使價562.2元，換股比率500，槓桿比率19.5倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

騰訊牛證63703，收回價550元，行使價547.5元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，近36元收回距離牛證。

騰訊熊證54143，收回價610元，行使價613元，換股比率500，槓桿比率22.2倍，高槓桿貼熊。

騰訊熊證69218，收回價640元，行使價643元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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