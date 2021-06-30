和黃醫藥：暫無計劃美英退市　將審視其他地方上市可能

他指出，三地股份可以互相轉換，香港是公司重要的市場，而美國的生物科技市場成熟，另在英國已上市15年，兩地亦有許多同業比較，同時可接觸許多忠實的投資者。

公司維持2024年年尾至2025年初扭虧目標不變，今年腫瘤藥物合併銷售收入指引為1.1億至1.3億美元。賀雋表示，期望每年新增2至3款新註冊研究項目，每年投入3億至3.5億美元作研發費用。

另外，治療神經腫瘤的「索凡替尼」已遞交美國新藥申請，相信獲批後有助提升市場滲透率。他又提到，公司會將已將在內地研發的項目，帶到美國進行臨床試驗，目前有6個項目正進行全球試驗。

賀雋說，基於癌症的複雜性，藥物或需要結合其他療法進行療程，對能配合旗下自研藥物的合件夥伴或相關資產收購，持開放態度。公司長遠有意出售非核心業務資產，但強調不會低價出售。