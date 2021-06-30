國際油價創2009年以來最佳半年　金價卻遇2013年以來最冷6月

國際油價正邁向2009年以來最佳的半年度表現，因為疫情後的經濟復甦，提振能源需求，而石油輸出國組織及盟友(OPEC+)的增產，也還未開始實施，造成油市供應趨緊。

紐約原油期貨周三(30日)升至每桶74美元，今年迄今已上漲逾50%。據美國石油協會(API)報告，上周美國原油庫存下降815萬桶，故市場對OPEC+周四(1日)會議的看法也趨向樂觀。同時，石油輸出國組織(OPEC)的需求預測顯示，第四季全球石油的供應量，將較需求少約每日220萬桶，故讓產油國同意增產提供了一些空間。

外媒引述新加坡華僑銀行財資研究部經濟學家Howie Lee預計，OPEC將從8月起，釋出至少每日25萬桶以上的供應，若非如此，油價將可能攀至80美元上方。

風險因素方面，油價的主要威脅在於部分地區的疫情反彈，引發對需求前景的擔憂。惟整體而言，中國、美國等主要能源消費者的復甦，支持燃料需求上升，並推動油價升至2018 年10月以來最高。

OPEC+預測，如果維持產量不變，今年餘下時間，市場仍將存在供應缺口。Lee認為，短期內消費將繼續超過供應，同時，隨着更多人接種疫苗，因疫情所帶來的擔憂預計減少。

根據一些分析師的報告，經濟學家預測，OPEC+預計8月起增產每日55萬桶。高盛表示，即使最終決定為每日增產100萬桶，也不會令人感到驚訝。

● 美元偏強 金價受壓

另一方面，國際金價持續下挫，可能創2013年以來最糟糕的6月份表現，主要是美元強勢所累。金價周三(30日)亞洲時段報每安士1,761美元，6月已下跌約7.6%，全月表現預計寫2016年11月以來最慘，當時跌幅逾8%。若以6月份表現計，則可能是2013年以來最差，當時跌幅達11%。

美元指數最新報92.03，而10年期美債孳息率報1.488%。報道引述道明證券(TD Securities)分析指，美元走強和利率上升導致金價繼續走低，在聯準會會議之後，市場缺乏購買黃金的動力。德國商業銀行FICC技術分析研究團隊主管Karen Jones則認為，目前走勢有利美元，因為疫苗的快速推出，有望阻止美國的疫情爆發，幫助經濟復甦。此外，新冠病毒變種正快速傳播，為購買美元避險提供了額外支持。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler指出，病毒變種可能減緩全球復甦的擔憂，已在全球資本市場掀起漣漪，特別是外匯市場，其結果就是搶買美元。另一些因素可能會扭轉金價走弱的局勢，包括美國給出令人失望的經濟數據，因為這會減緩聯儲局逐步緊縮的進度。