美匯指數企穩92關　道期跌102點

美匯指數企穩92關樓上；港匯見7.7649；離岸人民幣(CNH)報6.4646；美元兌日圓報110.52；歐元企1.1904，英鎊處1.3832。金價低見1,755美元。油價向好，布油報74.81美元，紐油報73.24美元。歐股早市向下，道指期貨跌102點。

●市後關注點

-20:15 美國6月ADP私人職位增長

-21:45 美國6月芝加哥採購經理指數(PMI)

-22:00 美國5月待完成房屋銷售

●港股在半年結日好淡爭持，恒生指數收報28,827點，跌166點或0.57%。國企指數收報10,663點，跌93點或0.87%；科技指數收報8,155點，跌45點或0.56%，主板成交1,403億港元。總結上半年，恒指累升1,596點或5.86%。上半年表現最佳藍籌是碧桂園服務，期內股價累漲60%；中國石油升57%緊隨其後。海底撈是表現差藍籌，半年跌幅達31%。

-比亞迪分拆比亞迪半導體深圳創業板上市申請獲受理。

-吉汽撤回滬科創板上市申請，李東輝：毋礙其他籌資計劃。

-傳滴滴上限定價，估值高達5,226億元。

-和黃醫藥掛牌炒高50.3%，奈雪的茶跌穿招股價。

-壹傳媒7月1日起停止運作，人力資源部跟進補償事宜。

●新加坡料經濟復甦超預期，關注虛擬貨幣議題。

●全球股市上半年有望創逾廿年來第二好表現。

●日本5月份失業率3%，連續兩個月惡化。

●傳殼牌和雷諾有意入股電動充電站Ionity。

●法國央行行長：數碼人民幣發展迅速，威脅歐元地位。

●聯合國：國際旅遊業2023年始可恢復，全球GDP恐失逾31萬億。

●巴菲特：疫情影響尚未結束，全球學到最大教訓是...

●熱浪突襲北美，農產品價格飆升，增添通脹壓力。

●國際油價創2009年以來最佳半年，金價卻遇2013年以來最冷6月。

●美國智庫：中國打擊科企太重手，恐自損經濟增長。

●中國6月製造業PMI跌至50.9，「缺芯」不利汽車生產。

●證監會全年轉賺9.79億元，共展開204項調查。