【產經直播】港股下半年展望
2021年06月30日 16:40
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港股於上半年最後一個交易日偏軟，兩萬九關得而復失，雖然要跌住收市，不過累計上半年，恒指仍升1,596點，下半年有冇條件再上？邊啲板塊諗得過？
半年結日有兩隻新股上市，茶飲股奈雪的茶(02150)首掛潛水，收市跌逾1成；反而超購僅4倍，長和旗下和黃醫藥(00013)跑出，即市較招股價40.1元曾大升逾1倍，持貨投資者應該點部署？無貨仲追唔追？
比亞迪股份(01211)計劃分拆半導體業務於深交所上市獲受理，據內媒報道，公司估值料逾百億元人民幣，分拆有助釋放公司估值？公司5月已公布分拆消息，現價已反映相關因素？
國際油價持續高位徘徊，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)決定延後召開部長級會議，讓成員國達成共識。有指俄羅斯支持增產，惟沙特則因Delta變種病毒爆發故有保留，如何影響油價走勢？
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