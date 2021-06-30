【產經直播】港股下半年展望

港股於上半年最後一個交易日偏軟，兩萬九關得而復失，雖然要跌住收市，不過累計上半年，恒指仍升1,596點，下半年有冇條件再上？邊啲板塊諗得過？

國際油價持續高位徘徊，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)決定延後召開部長級會議，讓成員國達成共識。有指俄羅斯支持增產，惟沙特則因Delta變種病毒爆發故有保留，如何影響油價走勢？

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