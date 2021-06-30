山頂南區上半年二手豪宅買賣升9.1%　涉額64億元

中原地產山頂南區、愉景灣及離島區資深營業董事何兆棠表示，山頂南區於2021年上半年錄84宗二手豪宅買賣，較2020年上半年上升約9.1%，當中分層豪宅佔69宗，洋房佔14宗，另有1宗為屋地成交，總成交金額約64.02億元，則按年下跌16.4%。

根據該行統計數據，第2季逾億元大額交投錄11宗，較1季大幅上升4.5倍，佔整體成交宗數約27%，涉及金額亦升約4.58倍至約26.33億元，佔整體比例約66%。至於上半年區內一手成交錄15宗，佔總成交的15%，相關金額約57.03億元，佔總金額比例約47%。

第2季山頂南區成交集中於赤柱、大潭及舂磡角等一線地段，佔總成交比例近56%。指標屋苑中以大潭陽明山莊成交量最多，上半年錄12宗成交，而南區淺水灣道37號盤源下跌，買家怕未能購入心儀單位，於是瘋狂追價，拉高平均實用呎價。其中連續2季錄得成交的6個指標屋苑中，有4個呎價錄升幅，升幅介乎4.1%至36.1%。

反觀，第2季同區租賃市場，成交宗數及金額均下跌，其中交投量按季約19.6%至156宗，涉及租金金額亦跌約14.7%至1,968萬元。今季較矚目租賃個案為山頂種植道46號洋房，實用面積約4,029方呎，以月租42萬元租出，呎租約104元。

一手市場方面，何兆棠表示，山頂南區豪宅下半年將會價量齊升，樓價料上升5%，交投量則看升30%。至於二手樓價亦預計有5%至8%升幅，成交估計有約20%增長。各國量化寬鬆，資金尋求出路，開始回歸入市香港豪宅保值，二手購買力將於下半年爆發。