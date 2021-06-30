財匯局：擴權後在香港金融監管體系中發揮關鍵作用

具上市實體核數師監管職能的財務匯報局(下稱財匯局)在年報中指，未來1年將面對挑戰及機遇，在預算中要嚴守財政紀律無疑將限制了增長的能力，但亦為提升查察、調查及監督職能的效率及成效帶來機遇，令局方能利用現有資源為公眾利益付出更多努力。

早前財經事務及庫務局表示，計劃將把香港會計師公會現時餘下的查察、調查及紀律處分權力，全數轉移至財匯局。該局主席黃天祐說，財務匯報為市場披露的關鍵要素，是香港資本市場有效形成市場價格的基礎。權力擴大後，局方在香港金融監管體系中發揮關鍵作用。而該局作為香港獨立的上市實體核數師監管機構，一直專注於履行革新使命、落實高效流程，以取得有效成果，同時實踐監管理念及文化，以實現保障公眾利益的宗旨。

展望未來1年，財匯局估計，經濟或繼續受新冠肺炎疫情影響，而存在不確定性，包括視乎疫苗接種計劃對經濟活動及貿易復甦程度的影響，以及隨着世界各國政府撤銷財政支持，財務上受到重大影響的各公司的經營狀況。當出行限制有所放緩，希望恢復前往內地進行職務訪問，進一步發展局方與內地監管機構及各部門的關係。

該局又指，經濟復甦的前景將帶來經濟機遇及對資本的持續需求，而高質素財務匯報及審計，會是投資者對其投資的上市實體的業績資料是否投以信心一票的關鍵。期待在應對金融風險中全面發揮作用，為香港資本市場的穩定及秩序作出貢獻，透過更緊密的跨境合作管理跨境風險，以實現局方的共同目標，能夠在財務滙報及審計質素方面保障公眾投資者的利益，並在金融安全及國家安全方面，維護更廣泛的公眾利益。