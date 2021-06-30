設計商品電商Pinkoi籌備上市　香港市場增長80%

於台灣起家的設計商品電商Pinkoi於今年迎來創立10周年，集團營運長Tina Lo表示，目前正積極推進上市計劃，上市地點則仍在考慮當中，包括香港及美國市場，強調會選擇對公司最有利的投資環境。

她指出，香港在公司海外市場中排行第一，去年本港市場訂單數量按年增長80%。並透露，港人首選本地品牌，其次為台灣及日本品牌，除時尚產品外，日常消費品的銷量亦錄得大幅增長，每港人平均消費金額約1,000港元。目前Pinkoi全球會員總數超過400萬人，2015年至去年，本港會員數量增長5倍。另一方面，有意加入平台的香港品牌數量亦大幅增加，去年接獲接近1,000個品牌申請。

Tina Lo表示，未來公司會結合網上及線下的銷售發展，計劃今年採取「打游擊戰」策略，將於本港各區開設臨時店，並預計於第3季舉行舉辦實體市集活動。

疫情下本港愈來愈多網店湧現，面對電商競爭加劇，她認為，Pinkoi最大優勢是擁有第一手消費數據庫，有利作出作精準營銷。她亦笑言，公司是「佛系經營」，因平台不收上架費用，只會向每筆成交收取15%佣金。