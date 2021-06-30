粉嶺古洞住宅地逾26億元批出 高估值上限15%
2021年06月30日 18:34
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地政總署公布，粉嶺粉錦公路與青山公路──古洞段交界住宅地以26.168億港元批出，中標財團為永泰地產(00369)。以總樓面約284,175方呎計算，每方呎樓面地價約9,208元，較市場估值上限價22.68億元，大幅高出約15.4%。
永泰地產地產投資及發展部董事總經理吳家煒表示，項目位置優越，步行至上水站僅約10分鐘，並毗鄰粉嶺高爾夫球場，政府近年推動落馬洲河套發展和規劃中的港鐵北環線鐵路，相信區內基建及生活配套更趨完善，特別看好新界北一帶發展。集團認為香港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道增加土地儲備作長遠發展。
該幅住宅地皮坐落粉嶺高爾夫球場旁邊，東南面為北區醫院，地盤面積逾4.7萬方呎。項目上周截標接獲17份標書，其他入標財團包括獨資參與的新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)、恒基地產(00012)、會德豐地產、英皇國際(00163)、華懋集團、建灝地產、漢國置業(00160)、佳兆業集團(01638)等。而信和置業(00083)則與招商局置地(00978)及爪哇控股(00251)，組成財團競投。
上述粉錦公路地皮鄰近位置，於2013年有一幅住宅地以28.88億元批出，該地為青山公路毗鄰香港哥爾夫球會限量地，即高爾夫‧御苑現址，當時成交樓面呎價約5,200元。
對上一幅新界東北住宅地，為4月份由新鴻基地產投得的古洞第25區地皮，以新界區最高地價86.14億元成交，樓面呎價約7,183元。而目前新界北區呎價最高住宅地，為2017年售出的上水新樂街蚊型地，成交呎價約14,085元。