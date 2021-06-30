粉嶺古洞住宅地逾26億元批出　高估值上限15%

永泰地產地產投資及發展部董事總經理吳家煒表示，項目位置優越，步行至上水站僅約10分鐘，並毗鄰粉嶺高爾夫球場，政府近年推動落馬洲河套發展和規劃中的港鐵北環線鐵路，相信區內基建及生活配套更趨完善，特別看好新界北一帶發展。集團認為香港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道增加土地儲備作長遠發展。

上述粉錦公路地皮鄰近位置，於2013年有一幅住宅地以28.88億元批出，該地為青山公路毗鄰香港哥爾夫球會限量地，即高爾夫‧御苑現址，當時成交樓面呎價約5,200元。

對上一幅新界東北住宅地，為4月份由新鴻基地產投得的古洞第25區地皮，以新界區最高地價86.14億元成交，樓面呎價約7,183元。而目前新界北區呎價最高住宅地，為2017年售出的上水新樂街蚊型地，成交呎價約14,085元。