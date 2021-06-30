金管局：冀香港成為開發合規科技的樞紐

香港金融管理局舉行合規科技旗艦研討會「Unlocking the Power of Regtech」，金管局總裁余偉文表示，合規科技是推進該局「金融科技2025」策略的關鍵元素，目標是推動香港成為開發合規科技方案與培育合規科技人才的主要樞紐。

余氏指，目前在正進行幾個關鍵的基礎設施發展，將使監管科技解決方案的推出變得更容易，例如讓資料擁有人與銀行分享數據的商業資料交換平台(​CDI)等。

金管局副總裁阮國恒則解釋，金管局優先推動採用監管科技，是因為其有潛力為每個人帶來巨大的利益，例如幫助銀行實現更高質量的風險管理，並降低成本，以及有助銀行為客戶提供合適的產品等。

金管局同時發布首期《合規科技採用指數》，該指數根據香港銀行業的合規科技採用情況的全面分析編製。56%受訪銀行在金管局發表的《善用合規科技力量：轉變風險管理及合規》白皮書所界定的6個監管主題中，至少兩項採用合規科技。首期《合規科技採用指數》的結果反映香港大部分銀行都已踏上採用合規科技的旅程，同時合規科技生態圈存在龐大的發展及合作機會。