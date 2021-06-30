一手樓標青！有特色戶以新界分層新高呎售出

上半年一手樓市表現標青，高價交投不斷湧現，其中新界東區鐵路上蓋大型新盤本月開售反應理想，有特色戶更以新界區分層住宅新高呎價售出。至於市區迷你單位做價亦高企，啟德區新盤有開放式戶亦以新高價獲承接。

●柏傲莊III特色戶呎價逾4.5萬元沽 創新界分層歷來新高

新盤市場再錄天價成交。新世界發展（00017）旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，今日(30日)以 招標售出1A座62樓A室四房雙套連天台特色單位，實用面積1,695方呎，成交價7,650萬元，實用呎價45,132元，創出新界區分層住宅歷來最高紀錄。

該公司行政總裁鄭志剛表示，市場對優質樓盤渴求，造就項目價量兼備的銷售佳績，項目第1至3期至今累售3,028伙，套現逾373億元。

該公司營業及市務部總監黃浩賢稱，集團於上半年售出逾980伙，套現近147億元。

●THE HENLEY I開放式成交呎價3.67萬 創九龍同類新高

屯馬綫通車效應刺激沿線新盤湧現高價交投。恒基地產（00012）旗下啟德THE HENLEY I今日（30日）再連沽3伙，其中Condominium C地下G單位，實用面積186方呎，花園面積97方呎，成交價682.96萬元，呎價36,718元再創九龍區開放式單位新高紀錄。

●信置上半年售樓金額逾111億 下半年料推3盤

同時，旺角ONE SOHO 期內亦賣出148伙，套現逾10億元。馬鞍山Silversands售出81伙，套現逾7.7億元。

至於位處何田文傳統豪宅地段的ST. GEORGE’S MANSIONS，年初至今則錄5伙成交，套現逾7.4億元。其中第2座23樓A室連天台特色戶，實用面積3,695方呎，露台面積256方呎，天台3,301方呎，成交價2.6億元，創今年九龍分層住宅新高，呎價70,365元。

據了解，信置下半年有機會開售多個全新項目，當中包括日前已公布命名的香港仔黃竹坑站港島南岸2期揚海、中環卑利街及元朗錦上路站項目。

●會地上半年售逾千伙 金額182億超去年

上半年發展商開盤反應向好。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團年初至今的售樓成績理想，暫已售出約1,050伙，套現約182億元，較去年全年所錄約115億元大增。售出單位主要來自啟德MONACO、GRANDE MONACO及西南九龍維港滙I與III等。

他透露，集團下半年將開售啟德沐泰街10號項目，第1期設492伙，而鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第2期亦正準備推售，兩盤同樣料於第3季可發售。

他指出，KOKO HILLS第1期於2021年暫已售出31伙，開盤至今累售123伙，套現逾15.3億元，平均呎價21,823元。

項目首期預計關鍵日期為2022年9月，樓花期只有1年多時間。新近引入1年免費房車接送服務，讓住戶日後方便來往樓盤及藍田港鐵站。

他又稱，同系山頂Mount Nicholson已售出43個車位，每個售價約900萬至1,188.8萬元。

市況方面，他估計，下半年樓價可升5至8%，全年升幅可達10%，豪宅升幅更可望超過1成。

●青衣明翹匯三房戶成交價1,170萬元

佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，今日（30日）再錄三房大戶成交，單位為2A座11樓A室，實用面積755方呎，成交價1,170.3萬元，呎價15,501元。該盤於6月售出7個單位，全部樓價均逾千萬元，合共套現近7,500萬元。