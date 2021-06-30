新都城業主企硬！兩房放盤兩個月　僅減2萬元沽出

二手業主議幅收窄，將軍澳新都城兩房單位，4月放盤，只減價2萬元，即以763萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島3座極高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，望少海景，獲買家以890萬元買入，實用呎價約19,560元，新買家為區內客，是次入市自用。

●鰂魚涌逸樺園1座中層C室，實用面積約611方呎，兩房間隔，新近以1,398萬元沽出，實用呎價約22,881元，原業主於2005年12月以約500萬元購入，持貨逾15年帳面獲利約898萬元，逸樺園現時有約32個放盤，最低入場價由1,380萬元起。

●北角康澤花園D座中層1室，實用面積約590方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1,058萬元承接，實用呎價約17,932元，原業主於2007年7月購入自住，當時作價353萬元，持貨近14年至今轉售，帳面獲利705萬元，單位期內升值近2倍。

●北角寶馬山花園8座高層A室，實用面積約843方呎，三房間隔，享海景，獲區外換樓客以約2,170萬元承接，實用呎價約25,741元，創屋苑同類型單位新高，原業主於2009年4月以938萬元購入自住，持貨12年帳面獲利1,232萬元，單位期內升值約1.3倍。

●上環御林豪庭低層D室，實用面積約377方呎，兩房間隔，望園景，以800萬元易手，實用呎價約21,220元，新買家屬於新界區分支家庭，原業主於2011年以455萬元買入，持貨10年帳面獲利345萬元，單位升值76%。

●鴨脷洲海怡半島6月錄約35宗買賣，平均實用呎價約18,294元，屋苑22座中層E室，實用面積約879方呎，套三房間隔及多用途房，以1,680萬元易手，實用呎價約19,113元，原業主於2007年11月以700萬元買入，持貨14年帳面獲利980萬元，單位升值約1.4倍。

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九龍區

●將軍澳新都城3期2座中層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，望山景，今年4月中旬開始放售，原先叫價765萬元，經議價後減價2萬元或約0.26%，以763萬元沽出，實用呎價約18,793元，屋苑現時約有51個放盤，同類型單位最低入場費由768萬元起。

●將軍澳居屋茵怡花園2座高層B室，實用面積550方呎，套三房間隔，望內園景，上月放盤於未補價第二市場放盤，原峙先開價580萬元，「一口氣」減價17萬元或2.9%，獲區內白居二買家以563萬元承接，實用呎價約10,236元。

●將軍澳區6月錄466宗二手買賣，較上月431宗上升8%，海翩滙本月錄7宗，平均實用呎價上揚至18,050元，其中1座中層D室，實用面積約484方呎，兩房間隔，擁雙露台，最新以900萬元成交，實用呎價約18,595元。

●茶果嶺麗港城32座中層F室，望園景，兩房間隔，實用面積約517方呎，以798萬元放盤近1個月後，獲外區客接洽，議價後減價18萬元，以約780萬元成交，實用呎價約15,087元，新買家睇樓兩次即入市。

●黃大仙現崇山5A座高層A室，兩房間隔，望山景，實用面積約567方呎，以約1,150萬元放盤約10個月後，議價後減價約27.8萬元，以約1,122.2萬元成交，實用呎價約19,792元，新買家為家庭客，睇樓1次即決定承接。

●紅磡環海‧東岸6月份錄7宗買賣，平均實用呎價約20,840元，其中1A座高層L室，實用面積約194方呎，開放式間隔，成交價450萬元，實用呎價約23,196元，原業主於2015年11月以433.7萬元買入，持貨近6年帳面獲利16.3萬元離場。

●奧運站瓏璽3座低層A室，四房間隔，望海景，實用面積約1,069方呎，原先以約50,000元放租，其後吸引區內客洽詢，議價後減價5,000元或約10%，以45,000元租出，實用呎租約42.1元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●長沙灣昇悅居1座高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，享山景，日前以980萬元沽出，實用呎價約18,774元，原業主於2017年11月以約800萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約180萬元，物業升值約22.5%。

●荔枝角美孚新邨6月錄約32宗買賣，屋苑2期百老匯街50號低層A室，實用面積729方呎，三房間隔，望內街，原先放盤叫價1,000萬元，經議價後調減至971萬元成交，減幅約2.9%，實用呎價約13,320元，原業主於2018年6月以970萬元購入，因換樓持貨滿3年即沽，帳面近平手離場。

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新界區

●西貢慶徑石山翠園雙號全幢村屋，四房間隔，連天台，享山景，終獲買家零議價下以2,380萬元，原業主於2007年11月購入，當時作價1,080萬元，持貨13年多帳面獲利1,300萬元，期內升值1.2倍。

●西貢逸瓏海滙1座低層B室，實用面積約565方呎，兩房兩廳連花園，望園景，獲租客以20,000元租入，實用呎租約35.4元，租客為區內客，計劃租住區內樓齡較新及管理較佳的單位，加上單位附設花園，故立即承租。

●馬鞍山海典灣3座中層F室，實用面積491方呎，兩房間隔，原先叫價825萬元，放盤1星期，終以818萬元獲買家承接，實用呎價約16,660元，原業主於2002年4月購入上址，當時作價179.3萬元，持貨19年帳面獲利638.7萬元，期內升值近3.6倍。

●馬鞍山雅濤居2座中層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，受惠屯馬線開通，區內二手盤源交投加快，原業主早前叫價約780萬元放售，吸引區內客洽商承接，由於單位有租客居住，未有開放睇樓，新買家僅睇相後火速決定入市，輕微議價後終以772萬元成交，實用呎價約16,017元。

●馬鞍山銀湖‧天峰1座低層E室，實用面積約554方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，原先叫價930萬元，調整至920萬元獲買家承接，實用呎價約16,607元，原業主於2013年6月購入上址，當時作價547萬元，持貨8年帳面獲利373萬元離場，單位期內升約68%。

●馬鞍山迎濤灣1座高層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，日前以780萬元易手，實用呎價約15,415元，原業主於2014年以470萬元購入單位，持貨7年帳面獲利310萬元離場，單位升值約66%。

●大圍名城6月暫錄約15宗買賣，其中盛薈5座北翼低層A室，實用面積約719方呎，套三房間隔，以1,300萬元沽出，實用呎價約18,081元，原業主則於2011年以740萬元購入，持貨10年帳面獲利約560萬元，單位升值約75.7%。

●沙田第一城6月暫錄約31宗買賣，較上月全月錄約46宗下跌，最新錄36座高層G室，實用面積約307方呎，兩房間隔，議價後以565萬元易手，實用呎價約18,404元，原業主則於2011年以236萬元購入，持貨10年帳面獲利約329萬元，期內升值約1.39倍。

●粉嶺居屋雍盛苑6月暫錄約3宗買賣，屋苑A座高層15室，實用面積約426方呎，兩房間隔，未補價第二市場以375萬元獲承接，實用呎價約8,803元，原業主則於2016年以242萬元購入上址，持貨5年帳面獲利133萬元，單位升值約55%。

●粉嶺花都廣場8座中層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，原業主開價555萬元，經議價後減價19萬元，至日前以536萬元沽出，實用呎價約13,673元，原業主於2003年6月以約70萬元購入，持貨至約18年轉手帳面獲利約466萬元，升值約6.7倍，新買家屬區內分支家庭客。

●上水居屋順欣花園2座中層D室，實用面積約583方呎，三房間隔，未補價第二市場以450萬元獲承接，實用呎價約7,719元，新買家為用家，感單位少有放盤，入市單位自住。

●元朗YOHO Town第7座中層F室，實用面積約463方呎，大兩房間隔，設有露台，望內園池景，屬罕有放盤，開價750萬元，經議價後減價22萬元或約2.9%，近日以728萬元沽出，實用呎價約15,724元，較市場低大約5%。

●元朗尚豪庭2座高層F室，實用面積約519方呎，望開揚山景，放盤僅兩天，隨即獲客人睇中，輕微議價後以768萬元成交，實用呎價約14,798元，新買家早前參觀同區鐵路盤YOHO Town及YOHO Midtown，惟做價普遍較高，睇樓後即決定入市上址。

●屯門瓏門8座高層D室，實用面積661方呎，套三房間隔，日前獲區內客垂青，加上原業主增加議幅，累積減價20萬元，遂便決定以1,260萬購入自用，實用呎價19,062元。

●屯門叠茵庭8座中層G室，實用面積381方呎，兩房兩廳間隔，區內客想轉換居住環境，見業主有700元的議價空間，遂便決定預繳一年租金，以月租10,500元即睇即租，實用呎租約27.6元，如以同類型單位銀行估價約548萬元計算，租金回報率達2.3厘。

●屯門居屋兆康苑I座中層3室，實用面積449方呎，兩房一廳間隔，區內客見屋苑放盤選擇不多，遂便決定以10,000元即睇即租，實用呎租約22.3元，以同類型單位的銀行估值約496.5萬元計，單位的租金回報率達2.4厘。

●葵涌雍雅軒6月錄8宗買賣，較上月增逾30%，屋苑1座低層C室，實用面積約460方呎，兩房間隔，叫價640萬元，僅減2萬元，隨即以638萬元成交，實用呎價約13,870元，新買家為上車客。

●荃灣萬景峯2座中層C室，實用面積約830方呎，套四房連工人房套房間隔，以1,633萬元沽出，實用呎價約19,675元，原業主於2013年4月，以約1,030萬元購入，持貨8年轉手帳面獲利約603萬元，物業升值約59%。

●荃灣千里台高層B室，實用面積約611方呎，套三房間隔，今年1月以780元放盤，4月下調至715萬元，最終減至693萬元成交，實用呎價約11,342元，新買家為上車客，該盤屬單幢物業，一層四伙，開則較大，全屬三房套房間隔，用家主導，交投一向疏落，去年全年僅錄2宗買賣，今年上半年則錄5宗。